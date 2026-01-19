Bild
Musik

Tiktok-Trend: DJ Ötzis «Tirol» nach 13 Jahren in den Top 10

13 Jahre nach seiner Veröffentlichung feiert DJ Ötzis «Tirol» ein überraschendes Comeback in den Charts – und begeistert vor allem junge Social-Media-Nutzer.

Er kommt «ausm Landl Tirol»: DJ Ötzi. Foto: Jens Kalaene/dpa
Er kommt «ausm Landl Tirol»: DJ Ötzi.

Köln/Innsbruck (dpa) - «I kimm ausm Landl Tirol. De Berg so hoch und tiaf es Tal.» Wer in den Winterhochburgen Après-Ski feiert oder einen Blick in soziale Medien wirft, kommt an diesen Liedzeilen seit Wochen nicht vorbei. 

Sie stammen von DJ Ötzi, sind 13 Jahre alt und werden aktuell vor allem von jungen Leuten gefeiert und gesungen. Vor einigen Tagen hat der Alpen-Schunkler den Sprung in die deutschen Top Ten geschafft - in Ötzis Heimat Österreich steht er auf Platz sechs.

«Ältere Songs kommen immer wieder hoch, nicht zuletzt dank Tiktok oder dem Einsatz in Filmen oder Serien», erklärt Hans Schmucker vom Marktforschungsinstitut GfK Entertainment, das die deutschen Charts ermittelt. 

Prominente Beispiele aus Deutschland sind etwa Reinhard Meys «In meinem Garten». Das verträumte Chanson landete im vergangenen Jahr dank der Netflix-Doku über den Rapper Haftbefehl nach 55 Jahren in den Top Ten von Spotify. Der 80er-Jahre-Hit «Major Tom (Völlig losgelöst)» schaffte ebenfalls ein Comeback, weil es dank einer Fan-Initiative als DFB-Torhymne eingesetzt wird.

Aber warum erlebt der heimatverbundene Ötzi-Schlager, der auf «Down Under» von Men At Work (1981) basiert, nach so langer Zeit einen zweiten Winter?

Schon Ende vergangenen Jahres verwendeten Nutzerinnen und Nutzer auf Tiktok plötzlich Songschnipsel millionenfach in Clips und ironischen Kurzvideos. Viele wollen damit die Liebe zu einem bestimmten Ort ausdrücken. Mittlerweile gibt es Techno-Remixe und eine eigene Köln-Version («Kölle am Rhing»).

So befeuert DJ Ötzi den «Tirol»-Trend

Der Musiker mit der weißen Häkelmütze, der in den 2000ern mit «Anton aus Tirol», «Hey Baby», «Ein Stern» oder «Sweet Caroline» weitere Party-Evergreens landete, hat den Trend schnell erkannt. 

Mitte Dezember trat der Österreicher bei einem Festival in Bad Hofgastein bei Salzburg als Überraschungsgast von Rapper Ski Aggu auf - und stimmte dort natürlich auch die neue Jugendhymne «Tirol» an, in der er über die Sehnsucht nach der Herzlichkeit der Heimat sinniert.

Mit dem jungen Social-Media-Star «Streichbruder» (über vier Millionen Follower auf Instagram und Tiktok) nahm er mehrere Clips auf. Und auch in der Silvestershow von Florian Silbereisen performte DJ Ötzi im roten «Tirol»-Pulli. Aktuell ist der 55-Jährige auf «Gipfeltour» durch mehrere Skiorte und bringt im April sein Album «Öha» raus - das vermutlich auch von vielen jungen Leuten gestreamt wird.

Tirol freut sich über «Tirol»

Über den neuen Boom freut sich auch die Landestourismusorganisation «Tirol Werbung». Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur heißt es dort: «Da dieser Hit gerade bei einem jungen Publikum gut ankommt, kann das insbesondere in dieser Zielgruppe das Interesse an unserem Land wecken bzw. steigern. Inwieweit sich dieser Hype auch in Buchungen manifestiert, lässt sich für uns nicht unmittelbar ablesen.»

