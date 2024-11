Fernsehen

Tod einer Überlebenden: Neue Staffel «Jenseits der Spree»

Ein Sturz in die Tiefe beschäftigt das Ermittlerteam aus Köpenick. Mavi Neumann - gespielt von Aybi Era - ist in dem ZDF-Freitagskrimi auch an ihrem Geburtstag als scharfsinnige Ermittlerin gefragt.