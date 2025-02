Tom Tykwer: «Wir sitzen da wie gerupfte Hühner»

Berlin (dpa) - Regisseur Tom Tykwer («Lola rennt», «Babylon Berlin») hält die politische Stimmung in Deutschland aktuell für beunruhigend. «Wir sitzen da wie gerupfte Hühner, total zerzaust, überfordert mit den ganzen Widersprüchen, die uns in den letzten zehn, zwanzig Jahren überrollt haben», sagte Tykwer (59) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.