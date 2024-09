Toronto Filmfestival: Hollywoodstars treffen auf Musikgrößen

Toronto (dpa) - Die Hollywood-Stars sind zurück in Toronto - und mit ihnen in diesem Jahr auch einige Musiklegenden. Mit der Filmpremiere von David Gordon Greens «Nutcrackers» startet am Donnerstagabend (Ortszeit) das Toronto International Film Festival (TIFF). Das Comedy-Drama mit Ben Stiller in der Hauptrolle ist einer von mehr als 250 Beiträgen, die an zehn Festival-Tagen in der kanadischen Metropole gezeigt werden.