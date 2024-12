«Traumfabrik» Mosfilm produziert seit 100 Jahren Propaganda

Moskau (dpa) - Ein riesiges Fassadenplakat zu einem Kriegsfilm und Panzerattrappen gleich am Eingang lassen keinen Zweifel daran, welchen Auftrag Russlands größtes Kinostudio Mosfilm in diesen Zeiten zu erfüllen hat. Seit jeher wird Moskaus «Traumfabrik» mit dem markanten Emblem des Arbeiters und der Kolchosbäuerin in der Konfrontation mit dem Westen instrumentalisiert.