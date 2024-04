Trotz Tierhaar-Allergie: Mark Wahlberg liebt seine Hunde

London (dpa) - In seinem aktuellen Film «Arthur der Große» spielt Hollywood-Star Mark Wahlberg (52) einen Extremsportler, der sich mit einem Hund von der Straße anfreundet. Im richtigen Leben setzt sich der Schauspieler für die Adoption von Vierbeinern ein. «Viele Hunde und Haustiere in der ganzen Welt brauchen ein Zuhause», sagte Wahlberg der Deutschen Presse-Agentur in London. In den USA macht er jetzt in einem Werbespot auf das Thema aufmerksam.