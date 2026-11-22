Berlin (dpa) - Alle Jahre wieder sorgen ARD und ZDF für Nachschub, was Weihnachtsfilme angeht - also diese Art von herzerwärmenden Filmen, die in der Weihnachtszeit spielen, Chaos aufbieten, um dann versöhnlich zu enden. Ein Überblick über neue Produktionen 2026 bei den Öffentlich-Rechtlichen und ihren Mediatheken inklusive TV-Ausstrahlungsdaten:

«Zwei an Weihnachten» - ZDF-Streaming-Portal

Als Kinder versprechen sich Toni (Merlin Rose) und Selma (Dominique Devenport) unter einer verschneiten Tanne die Ehe («Wollen wir heiraten, wenn wir groß sind?» - «Okay!»). Über Jahrzehnte kreuzen sich ihre Wege immer wieder zum Fest. Doch sie verpassen stets den richtigen Moment. Plötzlich verändert ein Heiligabend alles. Erzählt wird die ganze Romcom-Geschichte in einem Polizeiverhör am Flughafen nach einem Zwischenfall. Der ZDF-Herzkino-Film «Zwei an Weihnachten» über eine letzte Chance für eine große Liebe ist bereits online, Ausstrahlung am 1. Advent, dem 29. November, ab 20.15 Uhr.

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«Süßer die Lügen nie klingen» - ZDF-Streaming-Portal

Ihren liierten Kindern zuliebe wollen zwei sehr gegensätzliche Familien gemeinsam Weihnachten in einem Chalet in den Bergen feiern. Die Mütter (Barbara Philipp und Simone Thomalla) haben ganz unterschiedliche Auffassungen vom perfekten Fest. Und dann ist der Mann der einen ausgerechnet auch noch derjenige, der die andere vor Jahrzehnten an einem Heiligabend sitzen ließ. Andrea und Thomas beschließen aber, den anderen nichts von dieser alten gemeinsamen Geschichte zu sagen. Das geht natürlich in der Weihnachtskomödie «Süßer die Lügen nie klingen» gehörig schief, in der zum Beispiel auch Thomas Sarbacher, Uwe Preuss, Luise Befort, Lucas Reiber und Winfried Glatzeder mitwirken. Bereits online, Ausstrahlung im linearen Fernsehen am 2. Advent, dem 6. Dezember, zur besten Sendezeit.

«Ein Ticket zur Bescherung» - ZDF-Streaming-Portal

Am 24. Dezember machen sich neun Menschen auf, um rechtzeitig per Eisenbahn zu ihrer jeweiligen Heiligabend-Feierlichkeit zu kommen, darunter die hochschwangere Nelly und ihre Frau Sarah (Cristina do Rego und Tanja Wedhorn), Rentnerin Gabi und ihr Mann Hans-Jürgen (Ramona Kunze-Libnow und Ludger Pistor). Plötzlich strandet der Zug in einem kleinen Bahnhof: kein Handyempfang, kein Bus, kein Taxi - und es ist kalt. Die zufällige Gruppe steht hilflos in der Dämmerung - ganz weihnachtlich weist ein Stern am Himmel ihnen den Weg zu einem Haus. Die ZDF-Weihnachtskomödie «Ein Ticket zur Bescherung», unter anderem auch mit Timur Bartels und Benito Bause sowie Friedrich von Thun als Witwer und Weihnachtsfan, zeigt, wie verbunden sich sehr unterschiedliche Menschen fühlen können. Bereits online, Ausstrahlung am Montag, 7. Dezember, zur besten Sendezeit 20.15 Uhr.

«24 Türchen zu Dir» - ARD-Mediathek

Die frühere Biathlon-Olympionikin Liv und der Ex-Skifahrer Toni waren einst ein Traumpaar, doch sie haben sich auseinandergelebt. Er kümmert sich nur noch um die familieneigene Almwirtschaft, sie fühlt sich vernachlässigt. Nicht mal ihr Wunsch nach einem Urlaub in der Sonne wird erhört. Sie zieht aus. Da versucht Toni, seine Liebste mit einem selbstgebastelten Adventskalender zurückzugewinnen - hinter dem ersten Türchen versteckt sich sogleich eine Auszeit für Liv auf Fuerteventura. Hauptdarsteller der Romcom «24 Türchen zu Dir» (Buch: Tommy Wosch) sind Leo Reisinger und Inez Bjørg David, in weiteren Rollen spielen etwa Michaela May und Christian Tramitz sowie Mona Pirzad und David Rott mit. Der pubertierende Sohn Basti wird von Reisingers echtem Sohn Emilio gespielt. Streamingstart in der ARD-Mediathek am 25. November, lineare Ausstrahlung im Ersten am 27. November.

«Der größte Wunsch» - ARD-Mediathek

In dieser ungewöhnlichen Weihnachtsgeschichte mit Chiara Schoras, Kai Schumann und Suzanne von Borsody hinterlässt ein an Heiligabend gestorbener Vater seinen Liebsten ein überraschendes Geschenk: sich selbst in Form eines humanoiden Roboters - der genauso aussieht wie er, allerdings ein Eigenleben entwickelt. Kann der Replikant von Nic die Lücke im Leben der Familie füllen? Streamingstart 27. November; am 4. Dezember im Ersten.

«Immer wieder Weihnachten» - ARD-Mediathek

Der Fernbus-Film ist eine Fortsetzung der Roadmovie-Romcom «Alle Jahre wieder» von 2024 (Buch: Tommy Wosch). Sinje Irslinger und Klaus Steinbacher, deren Figuren sich in den Vorjahren im Bus auf der Fahrt von Berlin zum Weihnachtsfest in den bayerischen Bergen näherkamen, sind auch jetzt wieder dabei. Neu in weiteren Hauptrollen sind Jördis Triebel und Ronald Zehrfeld. Lisa (Triebel) ist eine Busfahrerin mit trockenem Humor und Micha (Zehrfeld) ein frisch getrennter Kerl, der vom eigenen Leben überfordert ist. Streamingstart 27. November; Ausstrahlung am 11. Dezember im Ersten.

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Kinderfilm «Weihnachten in Sommerby» - ARD-Mediathek/KiKA