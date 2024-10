TV-Doku «Befreite Brüste» - wie wir sie auch sehen könnten

Berlin (dpa) - Was ist eigentlich das Problem mit den Brüsten der Frau? Mit dieser zumindest gesellschaftlich wichtigsten Frage zum Thema beginnt die Wissenschafts-Dokumentation «Befreite Brüste. Zankapfel, Lustobjekt, Rätsel der Evolution». Zu sehen ist sie am Donnerstag (11. Juli) um 20.15 Uhr auf 3sat sowie in der Mediathek des Senders. Warum die weibliche Brust unter Kleidung verstecken und sie nicht einfach genauso zeigen, wie Männer eben manchmal auch draußen oben ohne herumlaufen?