Reichweite im Fernsehen

TV-Quoten: «Olivia» schlägt «Barbie»

Primetime-Sieg: Das verfilmte Leben der Hamburger Dragqueen Olivia Jones erreicht linear im ZDF mehr als dreieinhalb Millionen Menschen. «Barbie» bei RTL zum Beispiel hat das Nachsehen.

Johannes Hegemann spielt im ZDF-Film «Olivia» den Künstler Oliver Köbel, der als Dragqueen Oliver Knöbel bekannt ist. (Handoutbild) Foto: Thomas Leidig/ZDF/Florida Film/dpa
Johannes Hegemann spielt im ZDF-Film «Olivia» den Künstler Oliver Köbel, der als Dragqueen Oliver Knöbel bekannt ist. (Handoutbild)

Berlin/Hamburg (dpa) - Das ZDF hat am Mittwochabend mit «Olivia» ein sogenanntes Biopic über Deutschlands wohl bekannteste Dragqueen ausgestrahlt. Im Schnitt 3,59 Millionen Menschen sahen den Film «Olivia» über Olivia Jones, kein anderer Sender erreichte ab 20.15 Uhr eine höhere Reichweite. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 17,4 Prozent. 

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In der Verfilmung der Autobiografie der Hamburger Dragqueen, hinter der Oliver Knöbel aus Springe (Niedersachsen) steckt, mimt der Theaterschauspieler Johannes Hegemann das bewegte Leben von Olivia Jones. 

ZDF-Beschreibung: «Mit unerschütterlichem Mut, Durchhaltevermögen und Humor bricht Oliver aus der Provinz auf, um in Hamburg-St. Pauli zur schillernden Travestie-Ikone Olivia Jones aufzusteigen.»

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RTL strahlte am Vorabend des Feiertags Christi Himmelfahrt (auch Vatertag oder Herrentag genannt) ab 20.15 Uhr den Hollywood-Streifen «Barbie» von 2023 aus. Das schalteten etwa 570.000 Menschen ein (2,9 Prozent Marktanteil; also lediglich rund 3 Prozent aller Menschen, die zu dieser Zeit überhaupt linear fernsahen, entschieden sich für diesen Film). 

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«Olivia» war eine TV-Premiere im Gegensatz zu «Barbie»

«Barbie» war im Gegensatz zu «Olivia» allerdings auch keine Fernsehpremiere. Es handelte sich also um eine Wiederholung. Die Free-TV-Premiere des Kinofilms von Greta Gerwig mit Stars wie Margot Robbie und Ryan Gosling fand schon am 31. August 2025 bei RTL statt.

Andere Primetime-Sendungen am Mittwoch ab 20.15 Uhr waren etwa im Ersten die ARD-Drama-Wiederholung «Wer ohne Schuld ist» von 2024 (im Schnitt 2,57 Millionen Zuschauer; 12,5 Prozent Marktanteil) und die Wiederholung des Krimis «Wilsberg: Gegen den Strom» aus dem Jahr 2013 bei ZDFneo (1,38 Millionen; 6,7 Prozent). 

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Es gab auch Shows im TV-Programm, zum Beispiel «Joko & Klaas gegen ProSieben» (830.000 Zuschauer; 4,4 Prozent) oder «Promi Taste» bei Sat.1 (720.000 Zuschauer; 3,8 Prozent).

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