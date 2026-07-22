Panikrocker

Udo Lindenberg sagt wegen Erkrankung weiteren Auftritt ab

«Ich habe mich so auf den Abend und Euch, meine Panik-Family, gefreut»: Udo Lindenberg kann nicht nach Calw kommen und bittet um Verständnis.

Udo Lindenberg muss seine krankheitsbedingte Auszeit verlängern und hat einen Termin in Calw abgesagt. (Archivfoto) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Udo Lindenberg muss seine krankheitsbedingte Auszeit verlängern und hat einen Termin in Calw abgesagt. (Archivfoto)

Hamburg (dpa) - Nach mehreren Wochen krankheitsbedingter Pause hat Musiker und Maler Udo Lindenberg (80) einen weiteren Auftritt abgesagt. «Zu seinem größten Bedauern» könne Lindenberg nicht beim Finale des von ihm gestifteten Panikpreises am 1. August teilnehmen, teilte seine Kommunikationsagentur mit. Die Veranstaltung findet im Kloster Hirsau im baden-württembergischen Calw statt.

Der Panikpreis wird den Angaben zufolge seit 2008 alle zwei Jahre verliehen. Einige der Preisträgerinnen und Preisträger hätten seither den Sprung auf die große Konzertbühne geschafft, darunter Deine Cousine, Sarah Lesch sowie Bands wie Grell und Tyna. In diesem Jahr heißen die Gewinnerinnen und Gewinner Katha Rosa, YALE und Finn Moriz.

Nach einer über einen längeren Zeitraum verschleppten schweren Gastritis - einer Entzündung der Magenschleimhaut - benötige Lindenberg auf dringende ärztliche Empfehlung ausreichend Zeit zur vollständigen Genesung, teilte die Agentur mit. Die Entscheidung falle ihm sehr schwer. 

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«Ich habe mich so auf den Abend und Euch, meine Panik-Family,
gefreut», erklärte Lindenberg. «Und ich bin sehr betrübt, dass es nun doch nicht hinhaut. Ich hoffe von Herzen, dass Ihr auch ohne mich eine grandiose Panik-Party feiert ...» Er schrieb weiter: «Und ich verspreche, sobald Dr. Schleuderknie wieder über die Bühne federt, sehen wir uns wieder.»

Lindenberg hatte sich Ende Mai zu einer Untersuchung in ein Hamburger Krankenhaus begeben und Auftritte abgesagt. Schon damals war von einer mehrwöchigen Auszeit der Deutschrock-Ikone die Rede.

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