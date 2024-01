Udo Lindenberg unterstützt Bündnis «Hamburg steht auf»

Hamburg (dpa) - Panikrocker Udo Lindenberg (77) unterstützt den Aufruf eines breiten Bündnisses «Hamburg steht auf!», das am Freitag (19. Januar) gegen Rechtsextremismus demonstrieren will. Er unterstütze die Initiative, «weil ich die konsequent demokratische Grundhaltung jeden Tag lebe, so auch jetzt, sagte Lindenberg der Deutschen Presse-Agentur dpa. «Nie Wieder ist heute, das ist in unsere Seelen eintätowiert.» Er sei «ein totaler Fan unserer Verfassung». Die politische Lage sei nicht nur derzeit gefährlich. «Das ist schon seit Jahren eine gruselige Entwicklung. Seit Jahren gibt es meine Songs dagegen und meinen Appell zu handeln», sagte Lindenberg.