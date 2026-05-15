Filmfestival

Überraschung in Cannes: Ehren-Palme für John Travolta

Der Hollywood-Star kam nach Cannes, um seine erste Regiearbeit vorzustellen. Am Ende gab es für John Travolta überraschend die Ehren-Palme. «Das ist viel mehr als ein Oscar», sagte er bewegt.

Mit dieser Überraschung hatte John Travolta nicht gerechnet: Eine Ehrenpalme für sein Lebenswerk. Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa
Mit dieser Überraschung hatte John Travolta nicht gerechnet: Eine Ehrenpalme für sein Lebenswerk.

Cannes (dpa) - Mit dieser Überraschung hatte John Travolta nicht gerechnet: Der «Pulp Fiction»- und «Grease»-Star ist bei den Filmfestspielen in Cannes überraschend mit der Ehren-Palme für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Damit habe er am wenigsten gerechnet, sagte der 72-Jährige sichtlich gerührt. «Das ist größer als ein Oscar.»

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Die Trophäe erhielt John Travolta noch vor der Vorführung seines Regiedebüts «Nachtflug nach L.A.». Die Geschichte basiert auf einem Kinderbuch, das er einst für seinen Sohn Jett schrieb, der 2009 starb. Der Hollywood-Star, selbst leidenschaftlicher Pilot, erzählt darin von einem Achtjährigen auf seiner ersten Flugreise.

Travolta war Ende der 1970er Jahre mit Filmen wie «Saturday Night Fever» und «Grease» zum Weltstar geworden. Mit der Auszeichnung schließt sich für ihn auch ein Kreis: Der Gangsterfilm «Pulp Fiction» von Quentin Tarantino, in dem Travolta den Profikiller Vincent Vega spielt, gewann 1994 die Goldene Palme in Cannes

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Auf die Frage von Festivalchef Thierry Frémaux, ob dies der Beginn einer zweiten Karriere als Regisseur sei, ließ Travolta eine klare Antwort offen. Er mache Filme aus Leidenschaft, sagte er – und genau das habe für dieses Projekt gegolten. Sein Regiedebüt wurde in Cannes mit großem Applaus aufgenommen.

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