Unesco zeichnet Sachsens Herrnhut als neues Welterbe aus

Als sich die Brüder-Unität später weltweit ausbreitete, trugen Missionare aus der Oberlausitz auch den Bauplan für neue Siedlungen in andere Länder. Mit Christiansfeld in Dänemark wurde eine davon bereits 2015 als Welterbe der Unesco anerkannt.

In Deutschland gibt es bislang 51 Welterbe-Stätten. Es könnten in diesem Jahr weitere hinzukommen. Bis Ende des Monats tagt die Unesco, um weitere Stätten auszuzeichnen.

Herrnhut kam nun über einen transnationalen Erweiterungsantrag selbst auf die Liste. Die Stadt in Ostsachsen strebte die Anerkennung zusammen mit Bethlehem in Pennsylvania in den USA und Gracehill in Nordirland an.