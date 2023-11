Ungewöhnlicher Preis: Alpakakot für «Sendung mit der Maus»

Wien (dpa) - Zu den rund 100 Auszeichnungen für die «Sendung mit der Maus» und deren Macher-Team gesellt sich ein ungewöhnlicher Pokal. Armin Maiwald, Dreh- und Angelpunkt vieler Sachgeschichten, und die «Maus»-Mannschaft des WDR erhielten am Montag in Wien den «Heinz Oberhummer Award für Wissenschaftskommunikation» in Form eines Glases voller Alpakakot. Der obendrein mit 20.000 Euro dotierte Preis wurde für die wissenschaftlichen Leistungen, die «Menschen zuerst zum Lachen, dann zum Nachdenken bringen», verliehen, hieß es zur Begründung. Der deutsche Botschafter in Österreich, Vito Cecere, bezeichnete die seit 1971 laufende Sendung als eines der letzten «Lagerfeuer» im Fernsehen für die Familie.