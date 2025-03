Universalkünstler Günther Uecker wird 95

Düsseldorf (dpa) - Dass der Nagel in die Kunstgeschichte eingehen konnte, ist Günther Uecker zu verdanken. Seit Jahrzehnten hämmert der weltweit bekannte Künstler lange Zimmermannsnägel auf Leinwände und in Alltagsgegenstände wie Stühle, Schuhe, Nähmaschine, Klavier und sogar in ein Brot. Aus unzähligen Nägeln entstehen aus Ueckers Händen rhythmisch wogende Reliefs, Spiralen oder Kreise, die er «Empfindungswerte aus der Zeit» nannte.