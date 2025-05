«Unser Sohn. Unsere Sonne» - Prinz Archie hat Geburtstag

Los Angeles (dpa) - Herzogin Meghan (43) teilt am 6. Geburtstag von Prinz Archie ein neues Foto ihres Sohnes auf Instagram. «Unser Sohn. Unsere Sonne», schrieb die zweifache Mutter dazu. «Herzlichen Glückwunsch zum 6. Geburtstag an Archie!» Auf dem Foto steht der Junge in einem gestreiften Schlafanzug an einem Geländer und schaut bei Sonnenuntergang über das Meer. Sein Kopf deckt sich fast mit der Sonne, die Szene ist in oranges Licht getaucht. Archie ist nur von hinten zu sehen.