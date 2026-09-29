Musik

Unveröffentlichte Stevie-Wonder-Lieder zum Jubiläum enthüllt

Stevie Wonder öffnet sein musikalisches Archiv: Vier Songs, die bereits vor 50 Jahren entstanden sind, aber nie veröffentlicht wurden, gibt es nun zu hören.

«Wir leben seit fünfzig Jahren mit "Songs in the Key of Life", aber es gibt noch mehr zu hören», so Stevie Wonder. (Archivbild) Foto: Erin Hooley/AP/dpa
«Wir leben seit fünfzig Jahren mit "Songs in the Key of Life", aber es gibt noch mehr zu hören», so Stevie Wonder. (Archivbild)

Toronto (dpa) - Mehr Musik von Stevie Wonder: Der Künstler hat vier bislang unveröffentlichte Songs aus den Aufnahmesessions für sein Album «Songs in the Key of Life» aus dem Jahr 1976 publiziert. Die Lieder «It's Easier», «My Life Story of Love», «I Can See the Sun In Late December» und «I'm Into Livin'» wurden nach Angaben von Universal Music Canada anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Albums am Montag veröffentlicht. 

«Wir leben seit fünfzig Jahren mit "Songs in the Key of Life", aber es gibt noch mehr zu hören», wird der 76-jährige Wonder zitiert. «Wir haben diese Songs nicht zum Album hinzugefügt, aber sie waren Teil dessen, was ich während der Entstehung des Albums empfand und entdeckte. Sie versetzen mich zurück in diese Zeit meines Lebens, und nun dürfen sie Teil eures Lebens werden.» Das Album «Songs in the Key of Life» erschien ursprünglich am 28. September 1976 und brachte Wonder einen Grammy-Award ein.

Laut Universal Music Canada wurden die frisch veröffentlichten Songs von Stevie Wonder persönlich zusammengestellt. Die Aufnahmen wurden demnach kürzlich von den ursprünglichen Toningenieuren und Mixern des Albums neu abgemischt. 

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Wonder dürfte die neuen Lieder wohl auch während seiner Tour aufführen, die im Oktober beginnt. Die Musiklegende legt dabei auch Stopps in Deutschland ein, und zwar in Hannover und Köln.

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