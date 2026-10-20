US-Fernsehen

US-Comedian Jon Stewart noch zwei Jahre bei «Daily Show»

Von 1999 bis 2015 hatte Jon Stewart die satirische Nachrichtensendung «Daily Show» moderiert. 2024 war er zurückgekehrt, zumindest einmal pro Woche - und jetzt hat der US-Comedian sogar verlängert.

Der US-Comedian hat seinen Vertrag bei der «Daily Show» verlängert. (Archivbild) Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa
Der US-Comedian hat seinen Vertrag bei der «Daily Show» verlängert. (Archivbild)

New York (dpa) - Der US-Comedian Jon Stewart (63) bleibt bis mindestens 2028 Moderator der «Daily Show». Stewart habe seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf den Sender Comedy Central. 

Stewart hatte die satirische Nachrichtensendung ursprünglich von 1999 bis 2015 fast täglich moderiert und war dafür vielfach ausgezeichnet worden. Sein Nachfolger bei der «Daily Show» wurde der südafrikanische Comedian Trevor Noah, der den Posten Ende 2022 verließ. 

Nach Noahs Ausstieg gab es wechselnde Gastmoderatoren - bis Stewart 2024 zumindest montags wieder einstieg. Seitdem stiegen die Zuschauerzahlen stark an. Dienstags bis donnerstags sollen weiterhin Gastmoderatoren durch die Show führen.

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