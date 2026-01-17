Bild
Dramatiker

Valère Novarina mit 83 Jahren gestorben

Seine Leidenschaft für Sprache und das Unkonventionelle prägten Novarinas Schaffen. Nun ist der Dramatiker und Maler im Alter von 83 Jahren gestorben.

Valère Novarina ist im Alter von 83 Jahren gestorben. (Archivbild) Foto: Martin Bureau/AFP/dpa
Valère Novarina ist im Alter von 83 Jahren gestorben. (Archivbild)

Paris (dpa) - Der französisch-schweizerische Dramatiker, Autor und Maler Valère Novarina ist im Alter von 83 Jahren bei Paris gestorben. Das bestätigte der Intendant seiner Theatergruppe der französischen Zeitung «La Croix» und der Nachrichtenagentur AFP. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Novarina war Autor von rund 50 überraschenden und provokativen Theaterstücken, die fast jedes Jahr beim Theaterfestival in Avignon aufgeführt wurden. Novarina pflegte eine Leidenschaft für die Sprache und seine Texte ließen sich keiner Kategorie zuordnen. Der bei Genf geborene Novarina studierte Literatur und Philosophie in Paris und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

«Viele sehr intelligente Menschen von heute, die sehr gut informiert sind, klären den Leser auf, sagen ihm, wohin er gehen soll, wohin der Fortschritt führt, was er denken soll, wo er sich hinbegeben soll», sagte Novarina über seine eigene Arbeit. «Ich sehe mich eher als denjenigen, der ihm die Augen verbindet, als einen, der mit Unwissenheit gesegnet ist und diese denen anbieten möchte, die zu viel wissen.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Shakespeare In Love» - Dramatiker Tom Stoppard gestorben
Großbritannien

«Shakespeare In Love» - Dramatiker Tom Stoppard gestorben

Der Oscar-Preisträger («Shakespeare in Love») war ein Meister der intellektuellen Komödie und liebte ausgefeilte Wortspiele. Nun ist Tom Stoppard im Alter von 88 Jahren gestorben.

29.11.2025

Britischer Dramatiker Tom Stoppard ist tot

29.11.2025

Theatermacher Claus Peymann gestorben
Trauer

Theatermacher Claus Peymann gestorben

Er galt als aufmüpfiger Querdenker. Einer, der in Stuttgart, Bochum, Wien und Berlin für das Theater kämpfte und stritt. Jetzt ist der Regisseur Claus Peymann im Alter von 88 Jahren gestorben.

16.07.2025

Universalkünstler Frank Stella gestorben
Mit 87 Jahren

Universalkünstler Frank Stella gestorben

Frank Stella machte fast alle Phasen der US-Nachkriegskunst mit - und das mit viel Erfolg. Daneben lebte er seine Leidenschaft für Rennwagen aus. Jetzt ist Stella im Alter von 87 Jahren gestorben.

06.05.2024

Museen

Schloss für französische Sprache: Projekt von Macron öffnet

Während das Goethe-Institut weltweit Standorte schließt, öffnet Frankreich seine erste internationale Cité der französischen Sprache. Es handelt sich dabei um ein Projekt des französischen Präsidenten.

30.10.2023