London (dpa) - Eigentlich kommt die James-Bond-Rolle für Robert Pattinson zu früh. Jedenfalls, wenn man seiner eigenen Einschätzung folgt. «Ich würde mich definitiv gern für Bond bewerben, aber eher in 20 Jahren», sagte er 2012 dem Magazin «Shortlist». Es könne nichts Schlimmeres geben als einen Bond mit «Milchgesicht», fand der damalige Teenie-Star. Nun ist Pattinson 40 Jahre alt, längst kein Milchgesicht mehr - und der neue James Bond.

Der Brite, der durch seine Rolle als Cedric Diggory in «Harry Potter und der Feuerkelch» 2005 erste Bekanntheit erlangte, hat eine beachtliche Entwicklung hinter sich. Die Rolle als Vampir Edward Cullen in den fünf Filmen der «Twilight»-Reihe (2008-2012) machte ihn zum Weltstar, wurde aber auch zur Belastung. Mit abseitigen Arthouse-Filmen schüttelte er das Vampir-Image ab, nur um dann in «The Batman» zur Fledermaus zu werden.

Vom Theaterclub nach Hogwarts

Robert Pattinson wurde 1986 im Londoner Stadtteil Barnes geboren, als jüngstes von drei Kindern. Sein Vater handelte mit Oldtimern, seine Mutter arbeitete für eine Modelagentur. Sein Vater soll ihm vorgeschlagen haben, die Schauspielerei zu versuchen. Der junge Robert besuchte einen Theaterclub - ursprünglich, «weil da viele hübsche Mädchen waren», gab er später zu.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Mit 18 Jahren stand er als Hogwarts-Schüler vor der Kamera. Der große Durchbruch folgte drei Jahre später, als er für «Twilight - Biss zum Morgengrauen» an der Seite von Kristen Stewart besetzt wurde. Die Reihe spielte weltweit mehr als 3,3 Milliarden Dollar ein. Pattinson und Stewart wurden auch privat ein Paar - ein gefundenes Fressen für die Klatschpresse. Der Rummel überforderte ihn. «Ich glaube, nichts kann einen auf die Fans vorbereiten», sagte er damals.

Foto: Mickael Chavet/ZUMA Press Wire/dpa Nach Batman spielt Robert Pattinson nun auch James Bond. (Archivbild)

Umweg über das Arthouse-Kino

Um dem Trubel zu entkommen, suchte Pattinson die Zusammenarbeit mit eigenwilligen Regisseuren: David Cronenberg («Cosmopolis»), James Gray («Die versunkene Stadt Z»), Claire Denis («High Life»). Ein Millionenpublikum erreichten diese Filme nicht, aber Pattinson beeindruckte die Kritiker und Zuschauer - etwa als Kleinkrimineller im Thriller «Good Time» der Brüder Safdie und in «Der Leuchtturm», wo er an der Seite von Willem Dafoe dem Wahnsinn verfällt. Die «New York Times» fragte 2024: «Ist Robert Pattinson der letzte echte Filmstar?»

2020 kehrte er mit Christopher Nolans «Tenet» ins Blockbuster-Kino zurück. Seine Rolle als Agent Neil, elegant gekleidet und mit trockenem Humor, gab vielleicht schon einen Vorgeschmack auf seine Zukunft als 007.

Zwei Jahre später folgte seine bis dato größte Rolle in «The Batman» - als finsterer, verletzlicher Bruce Wayne. Der Film spielte weltweit mehr als 770 Millionen Dollar ein. Die Fortsetzung ist in Arbeit. Gut möglich, dass es Pattinsons letzter Auftritt im Fledermauskostüm wird. Im vergangenen Jahr war er in Bong Joon Hos «Mickey 17» und neben Jennifer Lawrence in «Die My Love» zu sehen.

Die kuriose Lust am Flunkern

Für Aufsehen sorgt Pattinson gelegentlich mit seinen Interviews, in denen er es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt. So erzählte er 2011 im US-Frühstücksfernsehen «Today», er habe bei einem Zirkusbesuch erlebt, wie ein Clown starb, weil dessen Spaßauto explodiert sei. Eine Woche später gab er zu, er habe sich die Geschichte ausgedacht. Auch dass er als Kind Handmodel für Damenschmuck gewesen sei, stimmte nicht. Seine Mutter widersprach in der Talkshow von Jimmy Kimmel.

Warum macht er das? «In mir steckt ein kleiner Gremlin, der denkt: Sag einfach etwas Schockierendes», erklärte er 2018 dem «Interview»-Magazin. Als er sich das Clown-Interview Jahre später ansah, staunte er selbst: «Da war überhaupt kein Zögern», sagte er der «New York Times». «Ich dachte: Was um Himmels willen? Bist du besessen?»

Über Privates spricht Pattinson hingegen kaum. Mit der Schauspielerin und Musikerin Suki Waterhouse hat er eine kleine Tochter. Sein Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, dürfte als Bond nicht leichter werden.

Foto: Alessandra Tarantino/Invision/AP/dpa Mit Suki Waterhouse (r) hat Robert Pattinson eine kleine Tochter. (Archivbild)

Vier Filme in einem Jahr

Schon vorher war 2026 für Pattinson ein außergewöhnliches Jahr. In «The Drama» spielte er an der Seite von Zendaya, in Nolans «Die Odyssee» glänzte er unter vielen Stars als fieser Antinoos. Für «Primetime», in dem er den Moderator Chris Hansen spielt, wird er sogar als Oscar-Kandidat gehandelt. Im Dezember folgt «Dune: Part Three» von Denis Villeneuve.

Und jetzt also 007. Villeneuve wird auch seinen Bond-Einstand inszenieren, der 2028 ins Kino kommen soll. Pattinson tritt in die Fußstapfen von Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Daniel Craig. Anders als seine Vorgänger ist er schon bei seiner Verpflichtung ein Weltstar.

Bereits die ehemalige Bond-Produzentin Barbara Broccoli soll Pattinson im Blick gehabt haben, bis er Batman wurde. Danny Boyle, der als Regisseur für Craigs Abschiedsfilm «Keine Zeit zu sterben» noch vor dem Drehstart zurücktrat, schwärmte 2022 im Magazin «Esquire», Pattinson wäre ein «großartiger Bond». Studiochef Mike Hopkins von Amazon MGM Studios lobte seine «bemerkenswerte Bandbreite», «magnetische Leinwandpräsenz» und «stille Intensität».