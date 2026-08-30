Venedig streicht Jury-Pressekonferenz

Venedig (dpa) - Äußerst ungewöhnlich: Bei den Filmfestspielen in Venedig gibt es dieses Mal keine Jury-Pressekonferenz zum Auftakt. Branchenkenner vermuten, dies könnte mit den erhitzten politischen Fragen zusammenhängen, die auf den Pressekonferenzen verschiedener großer Filmfestivals zuletzt gestellt wurden und Filmemacher teils in Nöte brachten.

Die Festivalleitung bestritt allerdings in einer Anfrage des US-Magazins «Deadline», dass die Entscheidung deswegen getroffen worden sei, und sprach stattdessen von einem «Terminkonflikt». Eine Jury-Pressekonferenz zum Auftakt ist Standard bei Filmfestivals wie in Venedig, Cannes oder Berlin.

Gaza-Krieg auf Jury-Pressekonferenzen wiederholt Thema

Bei der Berlinale war die Jury-Pressekonferenz im Februar Zündpunkt politischer Debatten über den Gaza-Krieg, die sich über das ganze Festival erstreckten und in einem offenen Brief, Protesten und Stellungnahmen endeten. Jury-Präsident Wim Wenders hatte dort auf eine Frage zum Gaza-Krieg gesagt, Filmschaffende müssten sich aus der Politik heraushalten, sie seien ein Gegengewicht zur Politik.

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Anschließend wurden Filmschaffende auf Pressekonferenzen immer wieder aufgefordert, sich zum Gaza-Krieg zu positionieren. Auch beim Filmfest Venedig war das im vergangenen Jahr Thema, vor allem wegen des Films «The Voice of Hind Rajab» über ein getötetes palästinensisches Mädchen. Die Regisseurin Kaouther Ben Hania gewann damit den zweitwichtigsten Preis des Festivals, dieses Jahr sitzt sie in der Wettbewerbsjury. Jury-Präsidentin ist diesmal die US-Schauspielerin und Regisseurin Maggie Gyllenhaal.