Verfahren gegen Goecke nach Hundekot-Attacke eingestellt

Goecke hatte am 11. Februar 2023 im Foyer der Oper der niedersächsischen Landeshauptstadt eine Autorin der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» («FAZ») mit Hundekot beschmiert. Zuvor hatte er ihr vorgeworfen, immer «schlimme, persönliche» Kritiken zu schreiben. Das Staatstheater Hannover trennte sich in der Woche nach dem Übergriff von dem Choreographen. Sein Vertrag als Ballettdirektor wurde nach Angaben der Intendanz mit sofortiger Wirkung im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Über die Attacke berichteten internationale Medien wie die «New York Times».

Nach der Tat hatten sowohl die betroffene Ballettkritikerin Wiebke Hüster als auch die «FAZ» Anzeige gegen Goecke gestellt. Mit dem Ausgang des Verfahrens zeigte sich die Tanzkritikerin zufrieden. «Für mich ist alles in Ordnung, so wie es ist», sagte Hüster der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (NOZ). Ein zivilrechtliches Verfahren strebe sie nicht an. «Ich will kein Geld von Marco Goecke», sagte sie. «Was immer er mir hätte zahlen müssen, hätte ich sowieso gespendet. Ich habe absichtlich darauf verzichtet. Geld zu spenden ist schön - aber möchte ich mir dafür dieses Verfahren zumuten? Dann hätte ich Marco Goecke noch einmal begegnen müssen. Und das möchte ich nicht.»