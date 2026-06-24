Filmtalente

Veronica Ferres kann der Oscar-Akademie beitreten

529 Filmschaffende sind jetzt von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences eingeladen worden, dem Filmverband beizutreten. Darunter ist auch die deutsche Schauspielerin Veronica Ferres.

Veronica Ferres kann der Oscar-Akademie beitreten. (Archivbild) Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Veronica Ferres kann der Oscar-Akademie beitreten. (Archivbild)

Los Angeles (dpa) - Die deutsche Schauspielerin Veronica Ferres (61, «Das Superweib», «Schtonk!», «The Comedian») kann der Oscar-Akademie beitreten. Sie zählt zu den 529 Filmschaffenden, die von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in diesem Jahr als neue Mitglieder eingeladen werden. Wie der Verband am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte, stehen 95 Oscar-Nominierte, davon 21 Oscar-Gewinner, auf der Liste.

Der Weg in die Akademie führt über eine Oscar-Nominierung oder über andere Verdienste um den Film. Talente können sich nicht selbst bewerben, sondern werden von Mitgliedern der Organisation vorgeschlagen. Es gibt über ein Dutzend Sparten, darunter Regie, Kamera, Schnitt, Drehbuch, Schauspiel oder Musik. Die neuen Mitglieder dürfen künftig bei der Vergabe der Oscars mit abstimmen.

In der Schauspiel-Sparte sind neben Ferres unter anderem Josh O’Connor, Jacob Elordi, Mathieu Amalric, Mia Goth, Teyana Taylor und Jenna Ortega aufgelistet. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Deutsche Talente

Weitere deutsche Filmschaffende mit einer Einladung sind unter anderem der Kameramann Markus Förderer («September 5»), die Kostümbildnerin Sabrina Krämer («In die Sonne schauen»), Filmkomponist Karim Sebastian Elias 
(«Cutting Through Rocks») und in der Sparte Visuelle Effekte die Deutschen Michael Ralla und Guido Wolter, die bei den Oscars in diesem Jahr für ihre Arbeit an dem Film «Blood & Sinners» nominiert waren.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Sinners»-Effekte: Deutsche auf Oscar-Kurs
Filmtrophäen

«Sinners»-Effekte: Deutsche auf Oscar-Kurs

Aus dem Schwarzwald nach Hollywood, aus Dessau nach Australien: zwei deutsche Spezialisten für visuelle Effekte sind für den Oscar-Favoriten «Blood & Sinners» nominiert. Können sie «Avatar» schlagen?

12.03.2026

Hoffnung auf Nachwuchs-Oscar für Film-Studenten
Auszeichnungen

Hoffnung auf Nachwuchs-Oscar für Film-Studenten

Ein Spatz im Krieg, ein Aktmodell in der Krise: Zwei Animationsfilme aus Baden-Württemberg zählen zu den besten studentischen Produktionen weltweit. Reicht's für den großen Preis, den Studenten-Oscar?

05.08.2025

Hüller und Çatak können Oscar-Akademie beitreten
Film

Hüller und Çatak können Oscar-Akademie beitreten

487 Filmschaffende sind jetzt von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences eingeladen worden, dem Filmverband beizutreten. Darunter sind Schauspielerin Sandra Hüller und Regisseur Ilker Çatak.

26.06.2024

Hollywood

Deutsche holen Gold und Bronze beim Studenten-Oscar

Regisseurin Tamara Denić widmet ihren Studenten-Oscar den «mutigen Journalisten» in der Welt, Filmkomponist Sascha Blank ist «auf Wolke sieben». In Hollywood haben deutsche Talente Gold und Bronze geholt.

25.10.2023

Regisseur

Edward Berger wird in Oscar-Akademie aufgenommen

Die Oscar-Akademie setzt ihre Bemühungen um mehr Vielfalt fort. Deutlich mehr Frauen, Minderheiten und Nicht-Amerikaner sind unter den neuen Mitgliedern des Filmverbands.

29.06.2023