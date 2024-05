Verurteilter Cannes-Regisseur Rassulof aus Iran geflohen

Cannes (dpa) - Der iranische Regisseur Mohammed Rassulof, der zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden ist, hat sein Heimatland unerlaubt verlassen. Das teilte die Agentur seines neuen Films mit. Rassulof ist zu den Filmfestspielen von Cannes eingeladen, die am Dienstag beginnen. Dort läuft sein neuer Film im Wettbewerb um die Goldene Palme. Die Filmagentur schrieb, es sei noch unklar, ob er nach Cannes kommen könne, um seinen Film «The Seed of the Sacred Fig» persönlich zu präsentieren. Die Premiere des Films ist für den 24. Mai geplant.

Auch auf Rassulofs Instagram-Seite wurde die Ausreise bestätigt, die mit großer Kritik am iranischen Staat einherging. «Wenn der geografische Iran unter den Stiefeln Eurer religiösen Tyrannei leidet, so ist der kulturelle Iran in den Köpfen von Millionen Iranern am Leben», hieß es dort. Am Sonntag hatte Irans Kulturminister Mohammed-Mehdi Esmaeili die Produktion seines neuen Films kritisiert. Diese sei ein «klarer Verstoß», sagte der Minister, der wegen der Repressionen gegen iranische Künstler auch mit EU-Sanktionen belegt ist.