Volksbühnen-Dramaturg Carl Hegemann gestorben

Berlin (dpa) - Der langjährige Dramaturg der Berliner Volksbühne, Carl Hegemann, ist tot. Hegemann starb im Alter von 76 Jahren am vergangenen Freitag, wie die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz mitteilte. Über Jahrzehnte hinweg habe Hegemann den deutschsprachigen Theaterdiskurs geprägt – als scharfsinniger Denker, leidenschaftlicher Kulturkritiker und kühner Erneuerer, heißt es in der Würdigung des Theaters.