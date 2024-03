Wackliger Walk: Heidi Klum sortiert fleißig Models aus

Berlin (dpa) - In der fünften Folge der Pro7-Castingshow «Germany's Next Topmodel» hat sich alles um den perfekten Walk gedreht. Die Berlinerin Felice (20), Marcia (23) aus der Schweiz und Lilian (24) aus Hannover kamen am Donnerstagabend nach der zweiten Modenschau der diesjährigen Staffel auf der spanischen Insel Teneriffa nicht weiter.

Um möglichst «tough» über den Laufsteg zu laufen, hatte das international erfolgreiche, spanische Männermodel und Gast-Juror, Jon Kortajarena, mit den männlichen Kandidaten trainiert. Die Kandidatinnen wurden von Heidi Klum gecoacht. Manche wirkten natürlich und professionell wie Sara (28). Andere wie die 20-jährige Fabienne hatten es schwer. Sie war aufgeregt. Heidi Klum versuchte ihr die Nervosität zu nehmen, allerdings klappte es auch beim gemeinsamen Walk der beiden nicht mit der richtigen Körperhaltung bei Fabienne.

Emotionale Momente

Am Donnerstagabend wurde es auch emotional bei »GNTM«: Die 24-jährige Grace, die mit ihrer Familie aus Syrien flüchten musste, schilderte ihre dramatische Flucht übers Meer. »Für mich fühlt es sich so an, als hätte ich meine Jugend nicht genießen können. Ich musste mich um meine Familie kümmern, ich konnte nicht Kind sein. Das macht mich traurig«, beschrieb Grace ihr Leben in Deutschland.

Wegen des schlechten Wetters auf Teneriffa musste die Show der diesjährigen Staffel nach drinnen verlegt werden. Designerin Marina Hoermanseder war nicht nur begeistert von den Nachwuchsmodels, die sie für die Show einkleidete. Besonders die Zwillinge Luka und Julian (24) amüsierten sich über das Outfit ihres Freundes Armin, der von Kopf bis Fuß in einem bunten Teddybärenlook steckte. Hoermanseder meinte dazu: »Das ist nicht lustig, das ist meine Mode!« Die beiden Brüder versuchten ihr Bestes, um die österreichische Designerin davon zu überzeugen, dass sie nicht über ihr Design gelacht hatten. Im Endeffekt meinte die leicht pikierte Marina Hoermanseder, bei einem Laufstegjob käme so ein Verhalten gar nicht gut an.