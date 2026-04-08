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«Wannabe» wird 30: Mel C hofft auf Auftritte der Spice Girls

In den 1990er-Jahren begeisterten die Spice Girls ein Millionenpublikum, 2001 trennten sie sich. Hoffnungen auf ein Comeback gibt es immer wieder - zumindest ein Spice Girl zeigt sich optimistisch.

Anfang Mai erscheint das neue Album von Melanie Chisholm. (Archivbild) Foto: picture alliance / Christophe Gateau/dpa
Anfang Mai erscheint das neue Album von Melanie Chisholm. (Archivbild)

München (dpa) - Kommt es doch zu Konzerten der Spice Girls? Zumindest Sängerin Mel C (52) hofft auf eine baldige Bühnenrückkehr der weltbekannten Popband. «Na, ich hoffe doch sehr, dass wir das vorher hinkriegen und schon in diesem Jahr was passieren wird», sagte Melanie C, eine der fünf Sängerinnen, der deutschen Ausgabe des «Playboy» auf die Frage, ob Fans nach den zwölf Jahre auseinanderliegenden Reunion-Tourneen von 2007 und 2019 erst 2031 wieder mit einer Tour rechnen können. Melanie B (50) hatte einem Comeback zuletzt eine Absage erteilt. 

«Schließlich wird "Wannabe" 30 Jahre alt, das sollten wir nicht unter den Tisch fallen lassen», begründet «Sporty Spice» Mel C ihren Wunsch weiter. Der Hit machte die britische Popband in den 1990er-Jahren weltberühmt, 2001 trennte sich die Gruppe. Mel B (Melanie Janine Brown), Geri Horner, Emma Bunton, Mel C (Melanie Chisholm) und Victoria Beckham hatten während ihrer Bandkarriere riesige Erfolge gefeiert. 2019 war es zu einer Reunion-Tour gekommen, allerdings ohne «Posh Spice» Beckham. 

In den 1990er-Jahren wurden die Spice Girls weltberühmt. (Archivbild) Foto: Fiona Hanson/epa/dpa
In den 1990er-Jahren wurden die Spice Girls weltberühmt. (Archivbild)

«Wir kommen prächtig miteinander aus» 

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Streitigkeiten dürften einer Reunion aktuell immerhin nicht im Weg stehen. «Wir kommen prächtig miteinander aus», sagte Mel C dem «Playboy». Wie in jeder Beziehung habe es Hochs und Tiefs und Jahre mit nur wenig Kontakt gegeben. «Doch spätestens, seit wir alle 50 sind, ist unser Band wieder richtig eng geworden. Vielleicht weil man in diesem Alter stärker reflektiert und erkennt, was man aneinander hat.» 

Zumindest auf neue Töne der 52-Jährigen dürfen sich Fans freuen: Das neue Album von Mel C, «Sweat», erscheint am 1. Mai.

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