Warum Serien über Familien und Dynastien so angesagt sind

Berlin/London (dpa) - Sie spielen im 21. Jahrhundert oder 200 Jahre früher, im Schloss oder vorstädtischen Einfamilienhaus, mit opulenten Kostümen oder schicken Anzügen. Wer sich durch das Programm der Streamer, Mediatheken und Sender klickt, merkt: Serien über Familien und Dynastien liegen immer wieder hoch im Kurs.

Das ZDF zeigt neuerdings die Kostümserie «The Forsytes - Familie verpflichtet» (im ZDF-Streaming-Portal abrufbar), eine Neuverfilmung der Romane von Literaturnobelpreisträger John Galsworthy über eine wohlhabende Börsenmakler-Familie im Viktorianischen Zeitalter.

Bei Netflix läuft im September die zweite Staffel der Kriminalkomödie «The Gentlemen» an. In der Produktion von Guy Ritchie lässt sich eine Aristokratenfamilie auf einen Deal mit einem kriminellen Drogenimperium ein. Und bei den Emmy-Awards ist die Historienserie «The Gilded Age» über die Machtkämpfe zweier gegensätzlicher New Yorker Familien als beste Dramaserie nominiert.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Familien und Macht: Warum das einen Nerv trifft

Familienkonflikte kennt jeder – kein Wunder also, dass Serien, die sich mit Streit, Verflechtungen, Macht oder gar Intrigen in der Verwandtschaft beschäftigen, über die Genres hinweg einen Nerv treffen. Es gebe «eine wahnsinnige Breite des Genres», sagt Daniela Schlütz, in Potsdam Medienforscherin an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf. Dadurch ist für jeden Geschmack was dabei - seien es Sitcoms wie «Modern Family» oder «Türkisch für Anfänger», ernstere Produktionen wie die Gangster-Drama-Serie «Peaky Blinders» oder historische Romanzen wie «Bridgerton».

Foto: Ashley Landis/AP Die Serie «Succession» räumte viele Preise ab, darunter Emmys und Golden Globes. (Archivbild)

Egal, ob romantische Liebesgeschichten oder Machtspielchen à la «Succession»: In irgendeiner Form könne sich jeder in solche Geschichten und Charaktere hineinversetzen, findet Schlütz. Schließlich ist jeder Mensch in irgendeiner Form mit Familienkonflikten vertraut. Es gehe immer um die erweiterte Familie, «als Urkonstellation menschlichen Zusammenlebens».

Serien über Dynastien sind Familienserien - aber nicht andersherum

Hinter vielen solcher Serien stecke häufig die Frage: «Wie gehen wir miteinander um? Wie wollen wir miteinander umgehen?», sagt die Expertin. Erzählerisch werde oft ein Spannungsfeld zwischen dem Überleben der Gruppe - der Familie oder der Dynastie - und dem «individuellen Freiheitsdrang der einzelnen Familienmitglieder» geöffnet.

Viele der Serien, die wie «Downton Abbey» oder «The Crown» in der Vergangenheit spielen, bedienen auch eine bestimmte Stimmung: Nostalgie. Der Wunsch in einer komplexen und beängstigenden Gegenwart, in eine vermeintlich einfachere Welt mit vermeintlich klaren Regeln einzutauchen – oder schlicht die Neugier auf andere Zeiten, wie Schlütz ausführt.

Doch: Man müsse unterscheiden zwischen Familienserien und Serien über Dynastien. Die Forscherin sagt: «Jede Serie über eine Dynastie ist eine Familienserie, aber nicht jede Familienserie befasst sich mit Dynastien». Oft gehe es auch einfach um «kleine, unscheinbare Familien».

Bei Geschichten rund um Dynastien wiederum kommt ein weiterer Faktor dazu: Macht. Solche Serien spielen häufig auf einer «längeren Zeitachse» und verhandeln Fragen von Klassengerechtigkeit und Nepotismus – also Themen, die weit über das Familiäre hinausgehen.

Worum es in den «Forsytes» geht

Dass der «Guardian» 2025 gar von einem «Dynastycore» (einer Art Boom von Serien über Familiensagas) schrieb, dürfte kaum überraschen. Im selben Jahr liefen etwa «House of Guinness» über die Familie hinter der Guinness-Brauerei und die dritte Staffel von «The Gilded Age» an. Auch «The Forsytes – Familie verpflichtet» startete damals im britischen Fernsehen, nun ist die sentimental inszenierte Serie im ZDF zu sehen.

In den sechs Folgen bröckelt das augenscheinlich harmonische Leben der Londoner Familie Forsytes, als ein Konkurrenzkampf zwischen zwei Cousins um die Firmennachfolge ausbricht. Zu Beginn macht die Matriarchin der Familie klar: Ein Forsyte sei jemand, der «die Wertigkeit von Aktien kennt, von Familie und Reputation». Man dürfe Erwartungen, die in einen gesteckt werden, niemals enttäuschen. Ein hoher Anspruch, der fast zwangsläufig zum Scheitern verurteilt ist.

Doch genau da liegt ein Reiz solcher Serien. Oft spiele eine gewisse Schadenfreude etwa über eine dysfunktionale Familie eine Rolle, sagt Schlütz. Menschen nutzten Serienfiguren häufig zum sozialen Vergleich, also um sich selbst einzuordnen oder nach unten zu vergleichen, vor allem wenn es den Charakteren gerade so richtig um die Ohren fliege.

«Succession», ein Paradebeispiel

Gut zu sehen ist das bei «Succession» mit Jeremy Strong und Kieran Culkin. Die 2018 angelaufene Serie, die nach vier Staffeln endete, handelt von den Intrigen einer Familie eines Medien-Moguls. Sie räumte zahlreiche Emmys und Golden Globes ab. Dabei erinnert die Serien-Familie Roy an eine Mischung aus den Trumps und der Familie des Medienunternehmers Rupert Murdoch.

Die Roys sind eitel, verblendet und rachsüchtig. Ihr Reichtum und ihr Status werden nicht als erstrebenswert dargestellt, sondern fast schon als armselig. Es sei schon bemerkenswert, eine Serie zu drehen, bei der es eigentlich keine Figur gebe, mit der man wirklich mitfühlen könnte, so die Forscherin.

Foto: Reed Saxon/AP/dpa Diahann Carroll, John Forsythe, Linda Evans und Joan Collins aus der Hit-Serie «Der Denver-Clan». (Archivbild)

Viele Familien- und Dynastie-Serien hätten Zuschauerinnen und Zuschauer schon immer vor den Bildschirm gelockt - etwa die legendären 80er-Seifenopern «Dallas» oder «Dynasty» (deutscher Titel: «Der Denver-Clan»).

Grundsätzlich seien sie ein dauerhaft interessantes Angebot. Verändert hat sich über die Jahre vor allem der Output: Im Streaming-Zeitalter werde «unheimlich viel Content produziert», sagt Schlütz.