Warum Silbereisen-Fans sich den 13. Januar merken sollten

Leipzig (dpa) - Eine gute Nachricht für alle Fans von Florian Silbereisen: Die Livesendung «Schlagerchampions» aus Berlin am 13. Januar 2024 ist jetzt in trockenen Tüchern. Das sagte ein Sprecher des zuständigen Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Leipzig.