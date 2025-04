Wegen Corona: Santana sagt weiteres Konzert in den USA ab

San Antonio (dpa) - Gitarren-Legende Carlos Santana («Smooth») hat aus gesundheitlichen Gründen ein zweites Konzert im US-Bundesstaat Texas absagen müssen. Der 77-Jährige sei positiv auf das Coronavirus getestet worden, hieß es am Mittwoch (Ortszeit) auf seiner offiziellen Facebook-Seite. Er erhole sich in seinem Hotel. Der in der Stadt Sugar Land geplante Auftritt falle aus.