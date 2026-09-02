Norwegische Königsfamilie

Wegen Haralds Tod: Høiby stimmt Verlängerung der U-Haft zu

Am Montag läuft die U-Haft des Sohns von Königin Mette-Marit aus. Schon im Vorfeld tut Marius Borg Høiby laut Medien kund, dass er einer Verlängerung zustimmt. Der Grund: der Tod von König Harald.

Eine Freilassung von Marius Borg Høiby, dem Sohn der norwegischen Königin Mette-Marit, ist erst einmal vom Tisch. (Archivbild) Foto: Lise Aserud/NTB/dpa
Eine Freilassung von Marius Borg Høiby, dem Sohn der norwegischen Königin Mette-Marit, ist erst einmal vom Tisch. (Archivbild)

Oslo (dpa) - Der älteste Sohn der neuen norwegischen Königin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, hat einer Verlängerung seiner Untersuchungshaft seinem Verteidiger zufolge vorab zugestimmt. «Das ist auf den Tod des Königs und die damit verbundenen Umstände zurückzuführen», sagte Rechtsanwalt Petar Sekulic der Nachrichtenagentur NTB. Der norwegische König Harald V. war am Freitag im Alter von 89 Jahren gestorben - er war Høibys Zieh-Opa.

Der 29 Jahre alte Høiby war im Juni unter anderem wegen zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Bereits seit Februar sitzt er in Untersuchungshaft, die regelmäßig verlängert werden muss. Am Montag läuft sie erneut aus.

Momentan darf er die U-Haft mit einer elektronischen Fußfessel auf Gut Skaugum, der Residenz des norwegischen Königspaares, verbringen. Er will das Urteil anfechten, ein Berufungsprozess könnte im kommenden Jahr starten. Die Polizei sieht eine Wiederholungsgefahr und will ihn deshalb in Untersuchungshaft behalten.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Vergangene Woche hatte Høiby Ausgang bekommen, um sich im Krankenhaus von König Harald V. zu verabschieden. Auch an einer Sarg-Prozession in dieser Woche durfte er teilnehmen. Bei dem Begräbnis des Monarchen am kommenden Mittwoch wird er ebenfalls dabei sein.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Trotz U-Haft: Høiby darf zu Begräbnis von Harald V.
Thronwechsel in Norwegen

Trotz U-Haft: Høiby darf zu Begräbnis von Harald V.

Norwegen trauert um Harald V. Für die Königsfamilie stehen einige Termine an, darunter die Beisetzung des Königs. Auch der verurteilte Sohn von Mette-Marit darf dabei sein - trotz Hausarrest.

31.08.2026

Marius Borg Høiby bleibt mit Fußfessel im Hausarrest
Norwegische Königsfamilie

Marius Borg Høiby bleibt mit Fußfessel im Hausarrest

Das Bezirksgericht in Oslo verlängert die Untersuchungshaft für Marius Borg Høiby um vier Wochen, er bleibt im Hausarrest. Eine Freilassung ist damit erst einmal vom Tisch.

10.08.2026

Høiby wird in den Hausarrest entlassen
Norwegische Königsfamilie

Høiby wird in den Hausarrest entlassen

Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit wird vorerst aus dem Gefängnis entlassen. Die Staatsanwaltschaft hat ihren Widerstand aufgegeben.

14.07.2026

Høiby kommt mit Fußfessel von U-Haft in den Hausarrest
Norwegische Königsfamilie

Høiby kommt mit Fußfessel von U-Haft in den Hausarrest

Wende im Fall Marius Borg Høiby: Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit soll vorerst aus dem Gefängnis freigelassen werden - unter einer Bedingung.

13.07.2026

Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby droht lange Haftstrafe
Norwegisches Königshaus

Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby droht lange Haftstrafe

Vor einem Jahr sind erstmalig Gewaltvorwürfe gegen den norwegischen Prinzessinnen-Sohn bekanntgeworden. Seitdem kamen immer neue Vorwürfe hinzu. Jetzt gibt es eine neue Entwicklung.

18.08.2025