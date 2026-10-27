Eurovision Song Contest

Wegen Teilnahme Israels: Niederlande boykottieren ESC

Israels Teilnahme am Eurovision Song Contest bleibt umstritten. Die Niederlande wollten eigentlich 2027 wieder mitmachen. Doch der Widerstand ist zu groß.

Der ESC 2027 wird in Burgas an der bulgarischen Schwarzmeerküste stattfinden - noch wohl doch ohne die Niederlande. (Archivbild) Foto: Valentina Petrova/AP/dpa
Der ESC 2027 wird in Burgas an der bulgarischen Schwarzmeerküste stattfinden - noch wohl doch ohne die Niederlande. (Archivbild)

Hilversum (dpa) - Die Niederlande werden auch im nächsten Jahr wegen der Teilnahme Israels dem Eurovision Song Contest (ESC) fernbleiben. Der öffentliche Rundfunkverband NPO zog seine zunächst erteilte Zusage zurück. Es gebe «unzureichende Unterstützung» bei den Sendern, teilte der Verband in Hilversum mit. 

Noch im September hatte NPO entschieden, wieder an dem Wettbewerb teilzunehmen. Der niederländische Beitrag sollte ein Gemeinschaftsprojekt des öffentlichen Rundfunks werden. Doch der Widerstand bei den einzelnen Sendern war zu groß. Der nationale Nachrichtensender NOS wird aber die Halbfinals und das Finale ausstrahlen.

Im vergangenen Jahr hatten die Niederlande bereits den ESC in Wien wegen der Teilnahme Israels boykottiert. Im August hatte der verantwortliche Sender Avrotros erneut entschieden, sich wegen der Teilnahme von Israel nicht an dem Musikwettbewerb zu beteiligen.

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