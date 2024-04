«Weil ich es liebe» - Neues Album von Taylor Swift

Die Musikerin eignet sich gerne Geschichten an. Bereits angekündigte Songtitel wie «I Can Do It with A Broken Heart» oder «My Boy Only Breaks His Favorite Toys» lassen außerdem darauf schließen, dass Liebeskummer ein Thema sein dürfte. «So Long, London» könnte ebenfalls eine Anspielung auf Alwyn sein. 2019 jedenfalls brachte Swift das Lied «London Boy» heraus, in dem Swift über Liebe zu einem Briten sang.