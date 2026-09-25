Medien

Weimer erwartet Schub für deutsche Filme und Serien

Mehr deutsche Produktionen durch eine Investitionspflicht für Streamingdienste und Fernsehsender: Medienstaatsminister Weimer spricht vom «Film-Booster». Netflix sieht die Regulierung kritisch.

Weimer hatte eine gesetzliche Investitionspflicht zunächst selbst abgelehnt. Inzwischen sieht er in dem Gesetzentwurf einen «klugen Kompromiss». Foto: Michael Brandt/dpa
Weimer hatte eine gesetzliche Investitionspflicht zunächst selbst abgelehnt. Inzwischen sieht er in dem Gesetzentwurf einen «klugen Kompromiss».

Berlin (dpa) - Medienstaatsminister Wolfram Weimer erwartet durch die geplante Investitionspflicht für Streamingdienste und Fernsehsender deutlich mehr deutsche Filme und Serien. «Die Kinofreunde in Deutschland werden merken, dass wir einen Schub an neuen Produktionen und Filmen aus Deutschland bekommen», sagte der parteilose Staatsminister der Deutschen Presse-Agentur (dpa). «Der Film-Booster kommt. Deutschlands Filmbranche kann zum Comeback durchstarten.»

Der Bundestag hatte den Gesetzentwurf der Bundesregierung am Donnerstag in erster Lesung beraten. Der Streamingdienst Netflix sieht die geplante Regulierung kritisch. «Erfolg lässt sich nicht gesetzlich verordnen», sagte eine Sprecherin der dpa. Investitionen in Serien und Filme sollten sich nach Qualität, Publikumsinteresse und tragfähigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen richten.

Was Streamingdienste und Sender investieren sollen

Mit dem Gesetz will die Bundesregierung mehr privates Geld für europäische und deutsche Film- und Serienproduktionen mobilisieren. Streamingdienste sowie private und öffentlich-rechtliche Fernsehsender mit eigenen Video-on-Demand-Angeboten sollen grundsätzlich acht Prozent ihres jährlichen Nettoumsatzes investieren.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Wer sich freiwillig zu Investitionen von mindestens zwölf Prozent verpflichtet, soll von bestimmten Vorgaben abweichen können. Weimer sieht darin einen Anreiz für höhere Investitionen. Wie viel zusätzliches Geld durch die gesetzliche Investitionspflicht in den deutschen Produktionsstandort fließen soll, bezifferte er auf dpa-Anfrage nicht.

Netflix warnt vor Folgen für große Projekte

Netflix hält eine gesetzliche Verpflichtung nicht für nötig und verweist auf seine bisherigen Investitionen in deutschsprachige Inhalte. Als Beispiele nennt der Streamingdienst Produktionen wie «Im Westen nichts Neues» und «Die Kaiserin».

Besonders kritisch sieht Netflix die Vorgaben zur Rechteteilung zwischen Anbietern und Produzenten. Große Projekte seien möglich, weil Netflix bereit sei, das volle finanzielle Risiko zu tragen, sagte die Sprecherin. «Genau das wird schwieriger bis hin zu unmöglich, wenn der Gesetzgeber in die Vertragsfreiheit eingreift und Risiko und Ertrag voneinander trennt.»

Weimer verteidigt Kurswechsel

Weimer hatte eine gesetzliche Investitionspflicht zunächst selbst abgelehnt und dabei unter anderem auf juristische Risiken und einen möglichen Handelskonflikt mit den USA verwiesen. Inzwischen sieht er in dem Gesetzentwurf einen «klugen Kompromiss».

Amerikanische Streamingdienste würden gegenüber europäischen oder deutschen Anbietern nicht benachteiligt, sagte Weimer. Die Regeln gälten gleichermaßen für die betroffenen Anbieter. Mit einer Basisquote von acht Prozent bleibe das Gesetz zudem im europäischen Vergleich «sehr moderat».

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Netflix, Amazon und Co sollen in Filmstandort investieren
Gesetz im Kabinett

Netflix, Amazon und Co sollen in Filmstandort investieren

Bei deutschen Filmstudios herrschte zeitweise Flaute - produziert wurde anderswo. Nun hofft Kulturstaatsminister Weimer auf die Wende und neue Blockbuster. Mit einer Klausel, die er gar nicht wollte.

27.05.2026

Weimer: Geben 310 Millionen für Film - so viel wie nie zuvor
Kino

Weimer: Geben 310 Millionen für Film - so viel wie nie zuvor

Nach der Einigung auf ein Paket zur Filmförderung herrscht in der Branche Euphorie. Der Beauftragte für Kultur und Medien erwartet für die nächsten Jahre eine große «Filmparty».

12.02.2026

Netflix und Co sollen in Deutschland investieren
Bundesregierung einig

Netflix und Co sollen in Deutschland investieren

Blockbuster und Serien sollen wieder in Deutschland gedreht werden - das möchte die Regierung durch eine Investitionspflicht erreichen. Welche Folgen das haben könnte.

05.02.2026

Wolfram Weimer untersagt Gendersprache in seiner Behörde
«Damen und Herren»

Wolfram Weimer untersagt Gendersprache in seiner Behörde

«Sehr geehrte Damen und Herren» statt Sternchen oder Binnen-I: Kulturstaatsminister Weimer verbietet seinen Mitarbeitenden das Gendern. «Mutwillige Eingriffe» beschädigten die Schönheit der Sprache.

03.08.2025

Mehr Geld für Filmförderung - Weimer will Blockbuster
Kino und Streaming

Mehr Geld für Filmförderung - Weimer will Blockbuster

Wer in Deutschland Kinohits oder Serien produzieren will, kann Geld vom Staat bekommen. Die Fördertöpfe sollen ab kommendem Jahr deutlich wachsen.

30.07.2025