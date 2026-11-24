Berlin (dpa) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) hat die Auspeitschung der iranischen Sängerin Parastu Ahmadi scharf verurteilt. Die Auspeitschung sei ein barbarischer Akt staatlicher Unterdrückung, erklärte Weimer. Sie zeige einmal mehr, mit welcher Brutalität das iranische Regime gegen Frauen und Künstler vorgehe, die sich seinen repressiven Vorschriften widersetzten.

Laut übereinstimmenden Medienberichten wurden Ahmadi und vier Mitglieder ihrer Band am Montag mit 74 Peitschenhieben bestraft. Ein Gericht hatte das Urteil im Sommer verkündet, nachdem die Sängerin im Dezember 2024 ein Onlinekonzert ohne Kopftuch und in einem Kleid gegeben hatte. Eine Aufnahme des Konzertes zählt bei Youtube derzeit mehr als drei Millionen Aufrufe.

«Unsere Solidarität gilt Parastu Ahmadi und allen, die im Iran mutig für ihre Rechte, ihre Würde und die Freiheit der Kunst eintreten», erklärte Weimer.

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Auch Menschenrechtler verurteilen Strafe

Auch die in Norwegen ansässige Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHRNGO) kritisierte die Vollstreckung. «Die Auspeitschung ist eine grausame und erniedrigende Strafe, die gegen das Verbot der Folter und anderer Formen der Misshandlung verstößt», hieß es in einer Reaktion auf X. Das Musizieren und die Wahl der Kleidung dürften nicht mit körperlicher Bestrafung beantwortet werden, schrieben die Aktivisten weiter.