Wie Demi Moore sich von äußeren Urteilen freimacht

Berlin (dpa) - US-Schauspielerin Demi Moore sucht Bestätigung laut eigenen Worten nicht in der Außenwelt. Es komme darauf an, woran man selbst glaube, sagte die 61-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Sobald wir an unseren eigenen Überzeugungen arbeiten, verändern sich die Dinge.»