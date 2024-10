Wie Romy Schneider vor 50 Jahren die TV-Nation aufregte

Köln (dpa) - Man stelle sich vor, Angela Merkel ginge ins Dschungelcamp. Vielleicht nicht ganz so, aber eine sensationelle Sache war es schon, als Rosemarie Magdalena Albach, bekannt als Filmschauspielerin Romy Schneider, am 30. Oktober 1974 in einem deutschen TV-Studio Platz nahm - in der Talkshow «Je später der Abend», moderiert von Dietmar Schönherr. Sie sorgte für einen legendären Moment der deutschen Fernsehgeschichte.