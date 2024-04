Wiener Auktionshaus versteigert spätes Werk von Klimt

In New York ist ein Werk des deutschen Malers Gerhard Richter versteigert worden. Es kam für mehr als 20 Millionen Euro unter den Hammer.

«Umgekehrt wurden aber auch keine Beweise gefunden, dass das Gemälde in der Zeit zwischen 1938 und 1945 nicht geraubt wurde», hieß es in einem Online-Video zur Versteigerung. Deshalb wurde eine Vereinbarung zwischen den derzeitigen Eigentümern und Nachkommen der Familie Lieser getroffen, wonach die Ansprüche der Familie aus dem Erlös der Auktion abgegolten werden. Details zur Übereinkunft wurden nicht bekannt gegeben.

Klimt dürfte im Mai 1917 mit dem Bild begonnen haben, wie der gut dokumentierte Schaffensprozess nahelegt. Die Dargestellte - es ist unklar, welches Mitglied der Familie das Motiv zeigt - habe ihn neunmal in seinem Atelier besucht. Es seien 25 Vorstudien entstanden, so das Auktionshaus.

Als der Maler im Februar 1918 an den Folgen eines Schlaganfalls starb, war das Werk in geringen Teilen nicht vollendet. «Die Tatsache, dass dieses Bild nicht von Klimt signiert wurde, zeigt, dass er selbst das Porträt noch nicht als fertiggestellt ansah», heißt es in der Werkbeschreibung.

Dass das Porträt nicht in London oder New York versteigert werde, sondern vom ungleich kleineren Wiener Auktionshaus im Kinsky, sei auf dessen langjährige Erfahrung mit Werken Klimts und auf dessen Kompetenz im Umgang mit sogenannten Raubkunst-Fällen, also mit Kunstwerken, die während der NS-Zeit beschlagnahmt und entzogen wurden, zurückzuführen, so das Auktionshaus.