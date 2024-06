Winslet: «Titanic»-Kuss mit DiCaprio war schmierig

Los Angeles (dpa) - Für Hollywood-Schauspielerin Kate Winslet (48) war der Dreh der berühmten Kuss-Szene in «Titanic» mit Leonardo DiCaprio (49) rückblickend vor allem schmierig. «Oh Gott, es war so eine Sauerei», erzählte die Britin dem US-Magazin «Vanity Fair» zu der Szene, in der Winslets und DiCaprios Charaktere, Rose und Jack, erst mit ausgebreiteten Armen an der Reling stehen und sich dann küssen.