Sommerhit 2026: Shakiras WM-Song ist mehr als «gut genug»

Berlin (dpa) - «Gut genug» ist nicht gut genug für den offiziellen Sommerhit. Stattdessen verbucht der WM-Song «Dai Dai» von Shakira und Burna Boy den Titel dieses Jahr für sich. Das teilt das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment mit, das auch die Offiziellen Deutschen Charts ermittelt.

«Dai Dai» war der offizielle Song der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko und steht seit fünf Wochen an der Spitze der Deutschen Charts. Es sei hierzulande fast 60 Millionen Mal gestreamt worden.

Zur Begründung heißt es: Es passe mit «seiner Gute-Laune-Mischung aus Afrobeats, Dance-Pop und Reggaeton» und einer «energiegeladenen Tanz-Choreografie», die auf Social Media unzählige Nachahmer findet, perfekt zum heißen Sommer. Dazu liefere es einen eingängigen Text, den man gut mitsingen könne.

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«Dai Dai» schon darauf angelegt, erfolgreich zu werden

Das sind auch die Kriterien, nach denen der Sommerhit ausgesucht wird: Eine eingängige Melodie, die leicht ins Ohr geht, ein Text, den man gut mitsingen kann und ein Rhythmus, der zum Tanzen einlädt. Auch der virale Effekt spielt eine große Rolle. Die Experten achten zudem darauf, dass der Song möglichst Platz eins der Charts erreicht.

Mit «Dai Dai» wird ein radiotauglicher Song gekürt, der mit seinem eingängigen Refrain «Dai, dai, iko, dale, allez, let's go!» schon von Anfang an darauf ausgelegt war, im Ohr zu bleiben. An dem Liedtext war unter anderem Sänger Ed Sheeran beteiligt, der sich mit Hits auskennt und 2021 selbst mit «Bad Habits» den Sommerhit hierzulande landete.

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Der kolumbianische Superstar Shakira (49) und der nigerianische Sänger Burna Boy (35) hatten «Dai Dai» im Mai, also rund einen Monat vor der WM, veröffentlicht. Sie präsentierten ihn bei der Eröffnung und bei der Halbzeitpausenshow des Finales. Der Song ist Teil einer Initiative zur Finanzierung von Bildungs- und Sportprojekten für Kinder. Shakira hatte bereits 2010 mit «Waka Waka» den offiziellen WM-Song beigesteuert.

Worum es in dem Song geht

«Dai Dai» bedeutet auf Italienisch so viel wie «Los geht's». In dem Lied kommt der gleiche Spruch auch auf Japanisch, Spanisch, Französisch und Englisch vor. Im Text geht es um Widerstandsfähigkeit und das Aufstehen nach Rückschlägen: «Du warst schon immer so mutig. Was dich einst gebrochen hat, hat dich stark gemacht», heißt es darin.

Eine Strophe des Songs, der auf Englisch und teilweise auch auf Spanisch gesungen wird, dreht sich um Legenden des Fußballs. Erwähnt werden zum Beispiel Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi und Kylian Mbappé, aber auch große Fußball-Nationen wie Deutschland. Das Lied solle auch eine Botschaft für jedes Kind sein, dem gesagt wurde, sein Traum sei zu groß, sagte Shakira.

Foto: Tom Weller/dpa Shakira und Burna Boy steuern mit «Dai Dai» dieses Jahr den offiziellen Sommerhit bei. (Archivbild)

«Dai Dai» folgt auf den Popsong «Golden» aus dem Netflix-Film «KPop Demon Hunters», der 2025 zum Sommerhit gekürt wurde. 2024 hatte Rapperin Shirin David mit «Bauch Beine Po» den Titel verbucht. In diesem Jahr hatten einige spekuliert, dass sie mit «Gut genug» wieder am Sommerhit beteiligt sein könnte.

Wieso war «Gut genug» nicht gut genug?

Schließlich ging der Song des Produzentenduos Kitschkrieg mit der Sängerin und dem Duo Blumengarten im Sommer um die Welt. US-Stars feierten ihn und «Tagesschau»-Sprecherin Susanne Daubner stimmte die Zeile «Du bist gut genuuuuug» in einem Clip in den sozialen Medien an, als sie die Top 10 der Kandidaten für das «Jugendwort des Jahres» vorlas.

Zahllose Memes und Parodien verbreiteten sich, in Videos wird der charakteristisch mit Kopfstimme gesungene Refrain etwa abgewandelt zu «Arbeitszeitbetruuuuug» oder «Es ist warm genuuuuug». Kürzlich hat Kitschkrieg einen Remix des Songs mit Blumengarten und dem britischen Rapper Skepta veröffentlicht.

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«Gut genug» wäre also auch ein naheliegender Kandidat gewesen, den viele als Sommerhit erwartet hätten. Wieso hat er nicht den Titel mit nach Hause genommen? Dem Song dürfte im Vergleich zu «Dai Dai» letztlich wohl die Puste ausgegangen sein. GfK Entertainment teilt auf Nachfrage mit, der WM-Song sei im Hochsommer an die Chartspitze geschossen, dürfte diese Woche zum sechsten Mal am Stück die Offiziellen Deutschen Charts anführen und sei auch im Radio die Nummer 1.

Charts-Ermittler: Latin-House-Richtung momentan beliebt

«Dai Dai» habe sich binnen kürzester Zeit zu einem «weltweiten Mega-Erfolg» entwickelt, heißt es in der Mitteilung über den Sommerhit. Neben Deutschland habe der Song auch in vielen weiteren Ländern die Chartspitze erreicht, darunter aktuell in Österreich und der Schweiz.

Shakira und Burna Boy hätten den Musiksommer 2026 geprägt «wie kaum ein anderer Act». Generell sei den Charts-Ermittlern aufgefallen, dass die Latin-House-Richtung beliebt sei. Aktuell seien viele weitere, durch Afro-Sounds geprägte Titel in der Top 100, zum Beispiel «Jamaican (Bam Bam)» von Hugel und Solto.