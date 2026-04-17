Fernsehen

Schock bei «Let's Dance»: Plötzlich blutet Ross Antony

Ein Ellenbogen, Blut und trotzdem ein Lächeln: Ross Antony hat nach einem Schockmoment bei «Let's Dance» nicht nur Punkte, sondern auch jede Menge Respekt einheimst.

Tapfer tanzte Ross Antony weiter - trotz seiner Verletzung. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Tapfer tanzte Ross Antony weiter - trotz seiner Verletzung.

Köln (dpa) - Schreckmoment auf dem Parkett: Musiker Ross Antony hat in der RTL-Show «Let's Dance» mitten in seinem Tanz eine blutende Verletzung erlitten. Der 51-Jährige präsentierte eine Rumba zum Michael-Jackson-Hit «Human Nature», als ihn seine Tanzpartnerin Mariia Maksina bei einer Drehung mit dem Ellenbogen oberhalb seines rechten Auges erwischte. Danach floss dem ehemaligen Mitglied der Band Bro'Sis («I Believe») plötzlich Blut über das Gesicht.

Antony wirkte zwar etwas irritiert - tanzte aber bis zum Schluss weiter, was ihm viel Respekt im Studio einbrachte. «Ich bin so stolz auf dich, es tut mir wirklich so leid», sagte Tanzpartnerin Mariia Maksina, die die Situation sichtlich sehr mitnahm. Der Sänger versicherte ihr tapfer: «Ist überhaupt nicht schlimm, wirklich.»

«Mama, ich bin okay!»

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Allerdings richtete er sicherheitshalber auch eine Botschaft an seine Mutter. «Mama, ich bin okay!», sagte er in die Kamera. Sie solle sich bitte keine Sorgen machen.

Nach dem Tanz kam sofort Hilfe, um das Blut abzutupfen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Nach dem Tanz kam sofort Hilfe, um das Blut abzutupfen.

Die Jury begegnete dem Vorfall mit Respekt - und mit Humor. «Siehst du, deshalb habe ich keine Frau zu Hause», sagte Juror Jorge González zu Ross Antony. «Wie oft sagen wir bei "Let's Dance": Wir wollen Blut, Schweiß und Tränen auf der Tanzfläche», bemerkte Jurorin Motsi Mabuse. «Du hast uns das gegeben. Absolut alles.»

Für die Rumba bekam das Paar 24 Punkte - eine hervorragende Ausbeute angesichts des überraschenden Vorfalls. «Die Akzente waren gut, die Rhythmik war gut, der Takt war gut. Ihr habt schön miteinander getanzt», urteilte Juror Joachim Llambi.

Ross Antony war sichtlich gezeichnet, nahm die Sache aber mit Humor. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Ross Antony war sichtlich gezeichnet, nahm die Sache aber mit Humor.

Ross Antony hatte unterdessen ganz andere Sorgen: «Sehe ich jetzt hässlich aus?», fragte er Moderator Daniel Hartwich. Der versicherte ihm: «Du siehst wunder-, wunderschön aus.»

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