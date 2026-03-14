Wolfram Weimer würdigt Jürgen Habermas als «Meisterdenker»

Berlin (dpa) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat den gestorbenen Philosophen und Soziologen Jürgen Habermas gewürdigt. «Jürgen Habermas hat als Meisterdenker und Philosoph der Bundesrepublik die geistigen Grundlagen unserer Demokratie geprägt. Mit seiner Diskurstheorie schuf er ein Gehäuse für den offenen Meinungsstreit und Toleranz. Zugleich war er ein engagierter Kämpfer für Demokratie, Vernunft, Meinungsfreiheit und das vereinigte Europa», erklärte Weimer (parteilos). «Angesichts heutiger Polarisierungen sollten wir uns auf Jürgen Habermas‘ zwanglosen Zwang des besseren Arguments besinnen – also auf die Kraft rationaler Verständigung. Wir werden seine Stimme vermissen.»