«Yellowstone»: Deutsche Fans müssen auf neue Folgen warten

Die verbliebenen Folgen von Staffel 5 sind in den USA ab dem 10. November verfügbar. Der Hollywood-Streik hatte Dreharbeiten verhindert, so dass die Staffel nur zu einem Teil zu sehen war und abrupt abbrach. In Deutschland ist die Serie, die 2018 startete, inzwischen bei mehreren Streaming-Anbietern verfügbar.

«Yellowstone» von Drehbuchautor Taylor Sheridan mit Hollywood-Star Kevin Costner (69) in der Hauptrolle als Familienpatriarch ist eine zeitgenössische Western-Serie. Alles dreht sich um die Familie Dutton im US-Bundesstaat Montana an der Grenze zu Kanada, die die Ranch Yellowstone betreibt.

Hollywood-Star Kevin Costner will den ersten Teil seines langjährigen Herzensprojekts «Horizon: An American Saga» bei dem Filmfestspielen in Cannes vorstellen. Es ist sein viertes Regie-Projekt.

Ausgerechnet Zugpferd Costner («Bodyguard», «Robin Hood», «Der mit dem Wolf tanzt») wird wohl nicht mehr zu sehen sein. Auf Instagram hatte er vor einiger Zeit bekanntgemacht, dass «Yellowstone» hinter ihm liege. Am 22. August startet in Deutschland - derzeit präsent in vielen Medien, weil Costner auf Werbetour hierzulande war - sein großes Projekt «Horizon»: eine Western-Reihe fürs Kino, die in den USA hinter den Erwartungen blieb.