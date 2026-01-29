Zarrellas kriegen Reality-Serie wie die Kaulitz-Brüder

Berlin (dpa) - Moderator Giovanni Zarrella und seine Frau Jana Ina bekommen ihre eigene Serie bei Netflix. Sie seien «eines der beliebtesten Promi-Paare Deutschlands», teilte der Streamingdienst mit. Das Reality-Projekt erinnert an den Hit «Kaulitz & Kaulitz», in dem die Zwillinge und Tokio-Hotel-Stars Bill und Tom Kaulitz Einblick in ihr Privatleben gewähren.

Star-Dokus gibt es 2026 noch weitere: Ergänzt wird das Netflix-Programm auch mit Non-Fiction-Projekten über Shirin David (Serie namens «Shirin») und Lukas Podolski (Feature mit dem Titel «Poldi»).

Giovanni (47) und Jana Ina Zarrella (49) erzählten am Mittwochabend in Berlin beim Netflix-Event «What Next?» über kommende Programm-Highlights, dass die Doku-Reihe neben Arbeit und Alltag auch ihr von viel Liebe getragenes Familienleben zeigen werde. Eltern und Geschwister des Paares werden in der Doku ebenfalls zu sehen sein.