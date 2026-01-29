Netflix-Deal

Zarrellas kriegen Reality-Serie wie die Kaulitz-Brüder

Bei «Kaulitz & Kaulitz» gewähren Bill und Tom Kaulitz Einblick in ihr Privatleben. Nun dreht Netflix eine Doku-Serie namens «Die Zarrellas» mit Sänger und Moderator Giovanni Zarrella und seiner Frau.

Jana Ina und Giovanni Zarrella bekommen ihre eigene Reality-Serie beim Streamingdienst Netflix. (Archivbild) Foto: Oliver Berg/dpa
Jana Ina und Giovanni Zarrella bekommen ihre eigene Reality-Serie beim Streamingdienst Netflix. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Moderator Giovanni Zarrella und seine Frau Jana Ina bekommen ihre eigene Serie bei Netflix. Sie seien «eines der beliebtesten Promi-Paare Deutschlands», teilte der Streamingdienst mit. Das Reality-Projekt erinnert an den Hit «Kaulitz & Kaulitz», in dem die Zwillinge und Tokio-Hotel-Stars Bill und Tom Kaulitz Einblick in ihr Privatleben gewähren. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Star-Dokus gibt es 2026 noch weitere: Ergänzt wird das Netflix-Programm auch mit Non-Fiction-Projekten über Shirin David (Serie namens «Shirin») und Lukas Podolski (Feature mit dem Titel «Poldi»).

Giovanni (47) und Jana Ina Zarrella (49) erzählten am Mittwochabend in Berlin beim Netflix-Event «What Next?» über kommende Programm-Highlights, dass die Doku-Reihe neben Arbeit und Alltag auch ihr von viel Liebe getragenes Familienleben zeigen werde. Eltern und Geschwister des Paares werden in der Doku ebenfalls zu sehen sein.

Giovanni Zarrella, dessen Eltern aus Italien kommen, wurde in Hechingen geborene und vor 25 Jahren als Sänger der Gruppe Brosis berühmt. Nach dem Aus der Band begann seine Solo-Karriere. Seit 2021 moderiert er «Die Giovanni Zarrella Show» im ZDF. Jana Ina kam in Brasilien zur Welt, machte Karriere als Model, Moderatorin und Sängerin. 2025 feierte das Paar, das zwei Kinder hat, seinen 20. Hochzeitstag.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kaulitz-Doku: Liebes- und Wasserschäden in LA
Reality

Kaulitz-Doku: Liebes- und Wasserschäden in LA

Mit «Durch den Monsun» wurden die Kaulitz-Zwillinge schon als Teenager berühmt. Wasser spielt auch eine große Rolle in den neuen Folgen ihrer Reality-Doku. Sehr viel Wasser.

16.06.2025

«Lieblings-Mäuse» Kaulitz bei Netflix: Rückkehr im Juni
Streaming-Hit

«Lieblings-Mäuse» Kaulitz bei Netflix: Rückkehr im Juni

Netflix setzt die glamouröse Reality-Reihe «Kaulitz & Kaulitz» mit den deutschen Musikstars ab Mitte Juni mit einer zweiten Staffel fort.

28.04.2025

Die Kaulitz-Brüder ganz privat in Netflix-Serie
Streaming

Die Kaulitz-Brüder ganz privat in Netflix-Serie

Mit ihrer Band sind die Kaulitz-Brüder Tom und Bill international bekannt geworden. In einer Serie öffnen sie nun die Türen in ihr privates Leben. Nicht mehr in Magdeburg, sondern in Hollywood.

25.06.2024

Netflix zeigt Reality-Serie über die Kaulitz-Zwillinge
Streaming

Netflix zeigt Reality-Serie über die Kaulitz-Zwillinge

Tom Kaulitz ist fast seit zehn Jahren bei Instagram - und hat bei seinem offiziellen Account nur einen einzigen Post stehen. Die Mitteilung wirbt für eine neue Serie über ihn und Bill.

14.03.2024

Auszeichnungen

Bill und Tom Kaulitz gewinnen Deutschen Fernsehpreis

In Köln wird der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Dieses Mal gewinnen zwei Musiker.

28.09.2023