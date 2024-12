Zehn besondere Geschichten über Udo Jürgens

Zürich (dpa) - Es war eine Schocknachricht, die die Familie, Freunde und Schlagerfans aus heiterem Himmel traf: am 21. Dezember 2014 brach Udo Jürgens, gerade 80 Jahre alt geworden, bei einem Spaziergang bei Zürich plötzlich zusammen und starb. Viele Zeilen aus seine Songs sind zu geflügelten Worten geworden: «Aber bitte mit Sahne», «Mit 66 Jahren» oder «Ich war noch niemals in New York». Zu seinem zehnten Todestag (21.12.) eine Auswahl von zehn nicht so bekannten Fakten über den österreichischen Entertainer: