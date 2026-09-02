Zu politisch? Festival-Veranstalter laden Alphaville aus

Hockenheim (dpa) - Wegen politischer Äußerungen darf die Band Alphaville («Forever Young») um Sänger Marian Gold nicht beim Glücksgefühle-Festival auf dem Hockenheimring auftreten. Der 72-Jährige verwies in einem Beitrag auf Facebook auf die Absage, wonach die Veranstalter keine politischen Themen oder Äußerungen jeglicher Art auf der Bühne dulden. Die Veranstalter teilten der Deutschen Presse-Agentur mit: «Unsere Bühne ist keine Plattform für politische Äußerungen. Das GLÜCKSGEFÜHLE Festival ist komplett unpolitisch - und das gilt unabhängig davon, in welche politische Richtung eine Äußerung geht: für rechts, für links oder für jede andere politische Richtung.»

So hatte sich auch Markus Krampe, der das Event seit 2023 mit Ex-Fußballnationalspieler Lukas Podolski organisiert, zuvor in der «Bild» geäußert.

«Diese Begründung gleicht aus unserer Sicht einem Maulkorberlass - uns allen bestens bekannt aus Diktaturen», schreibt Gold in dem Beitrag. «Das eine derartige Einschränkung der Meinungs- Rede- und Kunstfreiheit nun auf einem der größten Popfestivals Deutschlands angekommen zu sein scheint, empfinden wir als absolut untragbar und erschütternd.»

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Veranstalter: «Verhalten inakzeptabel»

Die Veranstalter erklärten: «Das Verhalten von Alphaville und Marian Gold ist inakzeptabel. Wir lassen uns nicht in irgendeine politische Ecke drängen und werden uns hier mit allen Mitteln wehren.» Eigentlich hätte die Band am Freitag bei dem Festival auftreten sollen.

«Wir hatten Alphaville in diesem Jahr bereits bei zwei anderen Veranstaltungen zu Gast. Bei der ersten Veranstaltung kam es vonseiten der Band zu zahlreichen politischen Äußerungen von der Bühne. Deshalb haben wir im Vorfeld des zweiten Auftritts sehr deutlich kommuniziert, dass wir dies bei unseren Veranstaltungen nicht möchten», hieß es zur Erklärung. «Bei diesem zweiten Auftritt wurde diese Vorgabe dann auch eingehalten. Vor dem GLÜCKSGEFÜHLE Festival haben wir deshalb noch einmal ausdrücklich daran erinnert und unseren Standpunkt klar kommuniziert.»

Weiter heißt es: «Uns geht es dabei ausdrücklich nicht um die politische Haltung von Marian Gold oder Alphaville und auch nicht darum, jemandem seine persönliche Meinung abzusprechen. Es geht ausschließlich darum, welchen Rahmen wir als Veranstalter für unsere Veranstaltungen und unsere Bühnen setzen.»

Festivalgäste sollen Sorgen vergessen können

Worum es den Veranstaltern bei den Äußerungen konkret geht, blieb unklar. Alphaville-Sänger Marian Gold hatte sich zuletzt bei Konzerten in der Ansage des Songs «Carry Your Flag» deutlich gegen rechtsradikale Tendenzen und für Freiheit, Toleranz und Demokratie eingesetzt. Das habe zu Diskussionen mit den Veranstaltern der «Glücksgefühle» geführt, sagte Bandmanager Christian Mielke der dpa.