Filmfestspiele

Zukunft der Berlinale: Außerordentliche Sitzung geplant

Nach kontroversen Auftritten bei der Berlinale lädt Kulturstaatsminister Weimer zu einer Sondersitzung ein. Im Fokus steht laut der «Bild» die Zukunft von Festivalchefin Tricia Tuttle.

Bei einer einberufenen Sitzung wird es um die Zukunft der Berlinale-Chefin Tricia Tuttle gehen. (Archivbild) Foto: Christoph Soeder/dpa
Bei einer einberufenen Sitzung wird es um die Zukunft der Berlinale-Chefin Tricia Tuttle gehen. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat eine außerordentliche Sitzung zur Ausrichtung der Berlinale einberufen. Sie soll am Donnerstagvormittag stattfinden, wie sein Sprecher auf Anfrage bestätigte. Der «Bild»-Zeitung zufolge soll es um die Zukunft von Berlinale-Chefin Tricia Tuttle gehen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Auf Weimers Initiative treffen sich demnach die Führungsgremien der für die Berlinale zuständigen Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH (KBB). Weimer ist Vorsitzender des Aufsichtsrats. 

Der «Bild» zufolge soll Tuttle abberufen werden. «Es soll eine Aussprache zur Ausrichtung der Berlinale geben. Zu weiteren Spekulationen äußern wir uns nicht», teilte der Sprecher mit. Die Berlinale war zunächst für eine Stellungnahme nicht erreichbar. 

Nahostkonflikt löste Debatte auf Berlinale aus

Hintergrund sind laut «Bild» propalästinensische Auftritte auf der Berlinale. Der syrisch-palästinensische Regisseur Abdallah Alkhatib gewann bei den Filmfestspielen einen Preis für das beste Spielfilmdebüt und verband seine Dankesrede mit scharfer Kritik an der Haltung der Bundesregierung im Gaza-Krieg. 

Weimer sagte nach der Preisverleihung: «Die Pali-Aktivistenszene hat auf der Berlinale mit Israel-Hass, Aggressivität und Bekenntnisnötigungen ihre hässliche Fratze gezeigt.» Es seien Jury-Arbeiten und Preisverleihungen für «politische Destruktion» missbraucht worden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach offenem Brief: Berlinale weist Zensurvorwurf zurück
Nahostkonflikt

Nach offenem Brief: Berlinale weist Zensurvorwurf zurück

Mehrere Filmschaffende werfen der Berlinale im Branchenblatt «Variety» vor, sich nicht ausreichend zum Gaza-Krieg zu positionieren. Jetzt reagiert Festivalchefin Tricia Tuttle.

19.02.2026

Berlinale 2026: Wie spricht man mit Filmstars?
Filmfestival

Berlinale 2026: Wie spricht man mit Filmstars?

Wie schafft man es, bei Filmstars locker zu bleiben? Berlinale-Chefin Tricia Tuttle erzählt, auf welche Themen sie beim Smalltalk setzt - und dass neulich auch ein Schnitzel geholfen hat.

30.12.2025

Bundeskabinett

Publizist Wolfram Weimer soll Kulturstaatsminister werden

28.04.2025

Filmfestival

Tricia Tuttle wird neue Berlinale-Leiterin

Mit Tricia Tuttle steht erstmals eine Frau allein an der Spitze der Berlinale. Den Alltag als Filmfestival-Chefin kennt die Amerikanerin schon gut. In Berlin macht die 53-Jährige ein großes Versprechen.

12.12.2023

Tricia Tuttle wird neue Berlinale-Spitze

12.12.2023