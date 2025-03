Zurück zum Pop: Lady Gaga mit neuem Album

New York (dpa) - Mit einem Zauberspruch ist sie aktuell in den Charts: «Abracadabra» heißt die dritte Single-Auskopplung von Lady Gagas neuem Album «Mayhem», das in der Nacht zu Freitag veröffentlicht wurde. Auf dem Cover zu sehen: eine dunkle Gaga. Auf der neuen Platte macht sie wieder das, wofür die Fans sie lieben: Pop.