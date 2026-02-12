Neue Staffel

Zweites «GNTM»-Casting - Ildikó von Kürthy als Kandidatin

«Germany's Next Topmodel» geht in die 21. Runde: Wie immer stellen sich zahlreiche aufgeregte Models dem Casting. Eine der Kandidatinnen ist sonst eher von Literaturformaten bekannt.

Mehrere hundert Model-Anwärterinnen sind zum offenen Casting gekommen. Foto: Daniel Graf/ProSieben/dpa
Mehrere hundert Model-Anwärterinnen sind zum offenen Casting gekommen.

Köln (dpa) - Heidi Klum sucht wieder «Topmodels» - und auch für die Bewerberinnen ist die neue Staffel nun eröffnet. Einen Tag nach dem Männercasting zeigt ProSieben das offene Casting der Frauen in Köln. «Endlich sind die Frauen an der Reihe!», sagt Klum zum Start der Folge. Mehrere hundert Bewerberinnen seien gekommen. 

Wer mit dem Catwalk überzeugt, darf sich bei Klum und Gastjuror Jean Paul Gaultier auch persönlich vorstellen. Eine Auswahl der Model-Anwärterinnen schafft es in die nächste Runde. 

Ildikó von Kürthy bewirbt sich als «Best Ager»-Model

Auch Frauen jenseits der 40 sind seit ein paar Jahren immer wieder in der Show zu sehen. Als eine dieser «Best Ager»-Kandidatinnen hat sich für die 21. Staffel auch eine Prominente beworben: die Bestseller-Autorin Ildikó von Kürthy. Auf ihrem Instagram-Account hatte die Schriftstellerin ihre Bewerbung im Juni öffentlich gemacht, um damit andere Frauen zu ermutigen. 

«Da ich ja oft darüber rede, wie wichtig es ist, dass Frauen jenseits der 50 nicht in der Unsichtbarkeit und vor allem nicht in der Unhörbarkeit verschwinden, dachte ich, jetzt kann ich ja auch mal persönlich was dagegen tun», schrieb sie auf ihrem Account. 

Hat mit ihrer Bewerbung auch andere «Best Ager»-Models inspiriert: Autorin Ildikó von Kürthy. (Archivbild) Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Hat mit ihrer Bewerbung auch andere «Best Ager»-Models inspiriert: Autorin Ildikó von Kürthy. (Archivbild)

Beim Casting trifft die Autorin dann auch mehrere Frauen, die sie als Inspiration für die eigene Bewerbung nennen. Das mache sie stolz, sagt von Kürthy. Sie müsse nun gar nicht mehr laufen, denn: «Ich habe schon gewonnen.» Über den Laufsteg geht die 58-Jährige dann doch - und kommt prompt eine Runde weiter. 

In der Staffel werde sie trotzdem nicht weiter zu sehen sein, wie die Autorin in einer aktuellen Instagram-Story berichtet. Da ihr eine längere Teilnahme aus Zeitgründen, aber auch «aus gewissen Bedenken», nicht möglich gewesen sei, habe sie ihren Ausflug in die Model-Welt nach dem Casting wieder beendet.

Finale in Los Angeles

Aufmerksamkeit erregt beim Casting auch die 57-jährige Anja Kossiwakis. Sie modelte bereits erfolgreich in der DDR und hat, wie sie erzählt, auch Klum und Gaultier schon mehrmals in ihrer Karriere getroffen. Auch sie kommt in die nächste Runde.

Wie es mit den Kandidatinnen und Kandidaten weitergeht, zeigt ProSieben in den kommenden Wochen: mittwochs sind wieder die Männer dran, donnerstags die Frauen. Das Finale der Model-Show findet dieses Jahr erstmals nicht in Deutschland, sondern in Los Angeles statt.

