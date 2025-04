Zwischen Erinnerung und Engagement: Günter Grass heute

Berlin/Lübeck (dpa) - Schnauzer, Lesebrille, Pfeife - so haben ihn viele bis heute in Erinnerung. Mit der «Blechtrommel» schuf Günter Grass einen Klassiker der deutschen Literatur, für sein Lebenswerk erhielt er 1999 den Nobelpreis. Als engagierter Intellektueller hatte er zu allem etwas zu sagen, nervte manchmal, fand aber allzeit Gehör - bis seine Stimme für immer verstummte. Heute ist es zehn Jahre her, dass Grass mit 87 Jahren in Lübeck starb.